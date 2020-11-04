Верховный суд оставил в силе приговор экс-советнику бывшего президента Алмазбека Атамбаева Икрамжану Илмиянову. Чиновника, входившего в ближайшее окружение Атамбаева, Октябрьский райсуд приговорил до этого к семи годам лишения свободы по статье «Мошенничество в особо крупном размере», позже Бишкекский городской суд сократил срок на полтора года.

Кассационную жалобу на обвинительный приговор внесла прокуратура города Бишкек, но Верховный суд оставил его в силе, внеся небольшие редакционные изменения. Это значит, что срок заключения Илмиянова по-прежнему истекает 1 декабря 2021 года. Илмиянов продолжит отбывать срок в колонии-поселении №26 в селе Молдовановка.

Кто такой Икрамжан Илмиянов

Илмиянов — один из ближайших и преданных сторонников Атамбаева, член партии СДПК. Он начал свою карьеру водителем на предприятии «Кыргызавтомаш», которое принадлежало Атамбаеву, затем стал его личным водителем. Работая, Илмиянов получил высшее экономическое образование и затем стал экономистом в компании «Медиа Форум», принадлежавшей Атамбаеву.

После революции 2010 года Илмиянов стал помощником премьер-министра Временного правительства — этот пост занимал Атамбаев. После президентских выборов 2011 года его назначили первым заместителем руководителя аппарата президента.

Илмиянов подал в отставку весной 2015 года после обвинений в рейдерском захвате издательского дома «Вечерний Бишкек». Он отрицал, что имеет отношение к смене собственников в крупнейшем медиа-холдинге, и говорил, что ему стало «трудно терпеть огульное очернение».

В том же году Алмазбек Атамбаев назначил Илмиянова своим советником. На этой должности Илмиянов проработал до конца октября 2016 года. Официальной причиной увольнения назвали «переход на другую работу», но после этого Илмиянов занял лишь пост главы Федерации кок-бору.

В 2017 году Атамбаев снова сделал Илмиянова своим советником на общественных началах, в этой должности он проработал до ухода Атамбаева с поста после президентских выборов. Перед уходом Атамбаев наградил Илмиянова и еще одного своего советника на общественных началах Фарида Ниязова орденом «Манас», и назвал их «хорошими визирями».

Дело Илмиянова

В октябре 2018 года Илмиянова задержали в России и депортировали в Кыргызстан по обвинениям в мошенничестве, получении взятки и в других преступлениях. Но доказан был только один эпизод.

По версии следствия, чиновник, будучи замглавы предвыборного штаба кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова, в августе 2017 года получил $150 тысяч от компании «Дизель комплект» в виде «спонсорской помощи» и в качестве «вознаграждения». «Вознаграждение» было за то, чтобы власти сняли арест с автомобилей компании.

Октябрьский районный суд Бишкека в октябре 2019 года признал Илмиянова виновным по статье «Мошенничество» и приговорил к семи годам колонии с конфискацией имущества. Кроме того, Илмиянова оштрафовали на 160 тысяч сомов. Сам Илмиянов в последнем слове назвал обвинения против себя «необоснованными» и «бездоказательными».

19 июня 2020 года Бишкекский городской суд сократил ему срок на 1,5 года. Позже Октябрьском районным судом было принято решение о переводе Икрамжана Илмиянова в колонию-поселение.