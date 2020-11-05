Депутат парламента Кубанычбек Жумалиев на заседании Жогорку Кенеша 5 ноября заявил, что подаст в суд на главу Финансовой полиции Сыймыка Жапыкеева.

По словам Жумалиева, такое решение он принял после обысков финполом торговых центров «Таатан» и «Гоин» 4 ноября, которые принадлежат его близким родственникам.

«Жапыкеев воспользовался должностным положением, снова возобновил дело и идет на такие незаконные действия. Я во второй раз написал заявления в органы и подам в суд», — заявил Жумалиев.

При этом в интервью журналистам Жумалиев сказал, что не имеет никакого отношения к торговым центрам. Добавив, что сейчас на него зарегистрировано 34 компании, но при этом работают из них лишь девять.

Депутат пояснил, что в этих девяти работающих компаниях — два общественных фонда и три образовательных учреждения.

«В 2015 году работали более 15 компаний, после того как я стал депутатом, я передал их в доверительное управление. Я им не помогаю и они работают самостоятельно», — рассказал он.

Он сказал, что не ликвидировал неработающие предприятия потому что для этого нужно собирать много документов.

Обыски в торговых центрах «Гоин» и «Таатан», а также в Международном университете информационных технологий сотрудники финпола провели 4 ноября.

До этого, 20 октября финпол сообщил, что депутату запрещено выезжать за пределы Кыргызстана из-за досудебного производства по его имуществу, зарегистрированное генпрокуратурой.

Жапыкеев занял пост главы финпола 17 октября, после того как и.о. президента стал Садыр Жапаров и провел кадровые перестановки.

Конфликт Жумалиева и Жапыкеева

Весь конфликт Жапыкеева и Жумалиева начался еще пока последний не занял должность главы финпола.

Будучи членом движения «Чон Казат», Сыймык Жапыкеев в мае этого года заявил, что депутат от фракции «Бир Бол» Кубанычбек Жумалиев замешан в коррупционных махинациях и его имущество следует отобрать.

Жыпыкеев рассказал, что депутат Жумалиев якобы имеет 2,5 млрд долларов, а также фабрики, клиники, свыше сотни квартир и особняков. При этом он добавил, что нардеп заработал свое имущество сомнительным путем и потребовал проверить его.

Затем Жумалиев подал заявление в МВД, после которого в словах Жыпыкеева нашли призыв к насилию и массовым акциям. А сам депутат поклялся на Коране, что никогда не участвовал в коррупционных махинациях.

Тогда члены движения «Чон Казат» опубликовали информацию о предполагаемом имуществе парламентария на своих страницах в соцсетях. Кроме того, информацию о 50 фирмах, которые связаны с Жумалиевым и его женой, опубликовало издание «Экономист». После этого финпол начал досудебное производство по проверке имущества депутата.

Генпрокуратура зарегистрировала в ЕРПП дело по статьям уголовного кодекса: «Незаконное обогащение» и «Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности». Кроме того, финпол провел обыски у Жумалиева.

После этого депутат написал заявление в МВД с требованием привлечь к уголовной ответственности одного из лидеров движения «Чон Казат» Каната Хасанова. Его депутат хотел привлечь за ложное сообщение о совершенном преступлении.

Позже суд признал незаконными обыски и выемку в доме Жумалиева и вынес частное определение в отношении сотрудников финпола. Следовательницу ведомства Наргизу Артышову, разрешившую проведение обыска, отстранили от дела.

В августе суд частично удовлетворил другой иск парламентария к Жапыкееву. Судья Ленинского районного суда Бишкека 6 августа признал, что высказывания в адрес депутата со стороны Жапыкеева, не соответствуют действительности.

Также суд принял решение взыскать с активиста 10 тысяч сомов. При этом, сам парламентарий подавал иск на 10 млн сомов. Суд также обязал Жапыкеева опубликовать опровержение своих слов на своей странице в Facebook.