Замглавы Госпредприятия «Кыргызтеплоэнерго» Айбек Жоронов на заседании депутатов парламента 5 ноября заявил, что интересы задержанного энергетика Расула Умбеталиева лоббировали два депутата. По его словам, ими были Умбеталы Кыдыралиев и Экмат Байбакпаев.

О задержании энергетика Расула Умбеталиева. Говорит его лоббировали два депутата pic.twitter.com/HoOGqq9aPs — Kloop (@kloopnews) November 5, 2020

«Мы [«Кыргызтеплоэнерго»] старались сделать так, чтобы Умбеталиев не вошел в состав тендерной комиссии, но он всё таки стал членом комиссии по ходатайству этих депутатов», — сказал Жоронов.

Депутат Умбеталы Кыдыралиев на такое заявление ответил, что действительно выдавал энергетику ходатайство на членство в тендерной комиссии по закупке угля, однако это было ещё 3 года назад.

«Я являюсь членом Комитета по топливно-энергетическому комплексу и к нам часто обращаются с такими вопросами. Ходатайство мы выдали ему давно, в этом году мы ему ничего не выдавали», — сказал депутат.

Задержание Умбеталиева

Расул Умбеталиев — общественный деятель и эксперт в области энергетики. Он также является членом тендерной комиссии по закупке угля в филиал госпредприятия «Кыргызтеплоэнерго».

Умбеталиев был задержан сотрудниками ГКНБ 4 ноября. По данным ведомства, Умбеталиев вымогал 500 тысяч сомов в качестве вознаграждения от предпринимателя за присуждение ему победы в тендере на закупку большого объема угля.

Сейчас Умбеталиев водворен в СИЗО ГКНБ, ведется следствие.