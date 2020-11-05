Замглавы Госпредприятия «Кыргызтеплоэнерго» Айбек Жоронов на заседании депутатов парламента 5 ноября заявил, что интересы задержанного энергетика Расула Умбеталиева лоббировали два депутата. По его словам, ими были Умбеталы Кыдыралиев и Экмат Байбакпаев.
«Мы [«Кыргызтеплоэнерго»] старались сделать так, чтобы Умбеталиев не вошел в состав тендерной комиссии, но он всё таки стал членом комиссии по ходатайству этих депутатов», — сказал Жоронов.
Депутат Умбеталы Кыдыралиев на такое заявление ответил, что действительно выдавал энергетику ходатайство на членство в тендерной комиссии по закупке угля, однако это было ещё 3 года назад.
«Я являюсь членом Комитета по топливно-энергетическому комплексу и к нам часто обращаются с такими вопросами. Ходатайство мы выдали ему давно, в этом году мы ему ничего не выдавали», — сказал депутат.
Задержание Умбеталиева
Расул Умбеталиев — общественный деятель и эксперт в области энергетики. Он также является членом тендерной комиссии по закупке угля в филиал госпредприятия «Кыргызтеплоэнерго».
Умбеталиев был задержан сотрудниками ГКНБ 4 ноября. По данным ведомства, Умбеталиев вымогал 500 тысяч сомов в качестве вознаграждения от предпринимателя за присуждение ему победы в тендере на закупку большого объема угля.
Сейчас Умбеталиев водворен в СИЗО ГКНБ, ведется следствие.