Встреча с журналистами прошла в новом пресс-центре Генпрокуратуры. На мероприятии генпрокурор Курманкул Зулушев отказался выступать на официальном русском языке и даже на заданные на нем вопросы отвечал на государственном кыргызском языке.

«Клооп» собрал все, что говорил чиновник и выделил ответы на ключевые для страны вопросы.

Про коррупцию и политику

Курманкул Зулушев заявил, что надзорный орган сосредоточится на нескольких направлениях работы. Заниматься политическими гонениями Генпрокуратура не планирует.

«В настоящий момент мы намерены бороться с коррупцией. Работа в этом направлении будет усилена. В частности, будут проводиться соответствующие экспертизы.

Кроме того, мы намерены отслеживать, куда уходят деньги, полученные от доноров на борьбу с коронавирусом. Отныне не будет преследований по политическим мотивам. Если человек невиновен, его полностью оправдают», — сказал Курманкул Зулушев.

Про экономическую амнистию

И.о. президента Садыр Жапаров 21 октября выступил с официальным заявлением, и заявил, что дает 30 дней на то, чтобы все, кто незаконно нажился с помощью коррупции и теневого бизнеса, вернули деньги в государственный бюджет. Тогда они могут рассчитывать на то, что их не посадят и не оштрафуют.

За две недели, по словам Зулушева, уже четыре фигуранта дел возместили ущерб государству — они перевели на депозитный счет ГКНБ 382 млн. 533 тыс. сомов. Кто это сделал, озвучить нельзя из-за тайны следствия.

К слову, экономическая амнистия оказалась не новой идеей Жапарова, а относилась к блоку обещаний его партии. На дебатах во время предвыборной агитации Зулушев от имени «Мекенчил» заявлял, что коррупционеров «не обязательно сажать в тюрьму, нужно, чтобы они возвратили наворованное и пополнили бюджет».

Про беглых президентов и чиновников

Экстрадиция бывших президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, над которой работала Генпрокуратура, продолжится. Как и поиск сбежавших заключенных экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова и экс-премьера Сапара Исакова.

Ищут и сбежавших во время беспорядков 5 и 6 октября министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева и председателя ГКНБ Орозбека Опумбаева.

«Было возбуждено дело, в рамках которых их разыскивают. Но это было совершенно неправильно, что они покинули свои рабочие места и оставили сотрудников одних», — подчеркнул Зулушев.

Про сестру Садыра Жапарова

Родная сестра и.о. президента, премьер-министра Садыра Жапарова Райкуль Жапарова была объявлена в Кыргызстаном в межгосударственный розыск. Октябрьский райсуд Бишкека признал экс-председательницу ОАО «Инвестиционный банк «Иссык-Куль» виновной в соучастии в преступлении «Легализация (отмывание) преступных доходов», а также в «Мошенничестве» и «Злоупотреблении полномочиями служащими коммерческих и иных организаций».

В 2015 году Бишкекский городской суд заочно приговорил Жапарову к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретил заниматься банковской деятельностью сроком на 3 года. Срок Жапарова не отбыла, так как скрылась из страны и попросила политического убежища в Польше.

Сама Райкуль Жапарова не считает себя виновной и говорит о том, что суд оправдал ее дважды. В своем Фейсбуке она пишет, что банк при ее управлении не занимался незаконными операциями и активно развивался.

Несмотря на это, в июне 2020 года Генпрокуратура направила в Польшу запрос о ее экстрадиции. Зулушев сказал, что сейчас его ведомство ждет ответа на первый запрос об экстрадиции и второго пока не готовит.

Кто такой Курманкул Зулушев

С 2000 года он работал на разных должностях в органах прокуратуры, а затем стал судьей. С 2007 занимал должность судьи Сокулукского района Чуйской области, в 2013 году был избран заместителем председателя Бишкекского городского суда.

В том же году Зулушев вел дело Камчыбека Ташиева, которого обвиняли в попытке захвата власти. Бывший президент Алмазбек Атамбаев освободил его и судью Медербека Сатиева от должности за нарушение закона при рассмотрении дела.

Тогда Зулушев и Сатиев состояли в коллегии судей, которые вынесли оправдательный приговор трем депутатам парламента от фракции «Ата-Журт» – Камчыбеку Ташиеву, Садыру Жапарову и Таланту Мамытову. Их обвиняли в насильственном захвате власти — Ташиев попытался перелезть через забор Белого дома во время митинга по золоторудному месторождению «Кумтор».

В 2015 году он участвовал в выборах от «Республики — Ата-Журт», но не принес голосов для партии. Зулушев дошел до Верховного суда и отстоял свое право быть депутатом.

Как депутат он запомнился своей инициативой по проведению референдума о том, какая в стране должна быть форма правления. Выбор он предложил сделать между парламентской и президентской формой правления.

Он обосновал свою инициативу тем, что во всех редакциях Конституции Кыргызстана уже были прописаны готовые формы правления. В итоге граждане не голосовали за форму правления отдельно, а голосовали за основной закон страны.

Согласно его законопроекту, референдум планировался 4 октября – в день выборов в парламент страны. После того, как законопроект раскритиковали, Зулушев заявил, что выдвинул его по своей инициативе и «не исполняет указ властей».

В 2018 году он вместе с Исхаком Масалиевым выступил инициатором законопроекта о снятии неприкосновенности с экс-президентов — депутаты считали, что закон «О деятельности президента» противоречит Конституции страны.

Этот законопроект и стал основой для снятия неприкосновенности с бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Вскоре его лишили и неприкосновенности, и статуса экс-президента.