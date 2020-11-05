Глава политической партии «Реформа» и экс-судья Клара Сооронкулова сообщила в интервью 24.kg, что хочет баллотироваться в президенты. По её словам, решение уже согласовано с политорганизацией.

«Пока нет единого мнения, как я пойду на выборы — как кандидат от партии или как самовыдвиженец», — сказала она.

О своём намерении участвовать в выборах президента ранее заявили бывший спикер парламента и лидер партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев, политолог Бакыт Бакетаев, лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, герой знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев и политик Назарбек Нышанов.

Баллотироваться в президенты также намерен и премьер-министр и и.о. президента Садыр Жапаров. Для этого он должен снять с себя все полномочия до 14 ноября 2020 года — это последний день когда ЦИК принимает документы для участия в выборах.

Сооронкулова и «Реформа»

Клара Сооронкулова – бывшая судья Конституционной палаты и глава партии «Реформа». Это единственная партия, лидером которой является женщина.

Она покинула должность судьи, когда за ее отставку с третьей попытки проголосовал парламент, потому что она назвала закон об обязательной биометрической регистрации «антиконституционным». Это случилось во время президентства Алмазбека Атамбаева. Основная проблема закона была в том, что человек лишается права голоса на выборах, если не сдает отпечатки пальцев.

В марте 2019 года Сооронкулова возглавила исполнительный комитет партии беглого мэра Оша Мелиса Мырзакматова «Улуттар биримдиги». Тогда она заявила, что намерена активизировать работу в партии, и, в рамках подготовки к парламентским выборам, привлекать в партию новые политические силы.

Она не смогла добиться реабилитации осужденного Мырзакматова экс-судья КП так и не смогла и через год примкнула к активистам из движения #REакция.

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