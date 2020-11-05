Гостаможенная служба на встрече с кыргызскими бизнесменами сообщила, что китайская сторона выдвинула условия, на которых можно рассчитывать на полноценное открытие границ для грузоперевозок.

До этого официальный Бишкек просил Пекин увеличить пропускной поток на КПП «Торугарт» и обеспечить его бесперебойную работу хотя бы c 9:00 до 18:00.

«Китайская сторона озвучила свои требования: соблюдать санитарно-техническое состояние автотранспортов и прицепов, не допускать к перевозкам неисправные старые автомашины, учитывать совпадение технических параметров автотранспортных средств при перецепке грузов, и обеспечить безопасность китайских компаний в Кыргызстане», — отмечают на таможне.

По словам главы ГТС Кадыржана Семетеева, переговоры с китайской стороной продолжатся 6 ноября.

Ранее Ассоциация рынков Кыргызстана заявляла, что предприниматели республики от сельхозпроизводителей до торговцев несут огромные убытки из-за того, что фуры с товарами скапливаются на границе и их пропускают очень медленно.

А предприниматели рынка «Дордой» собрались 2 ноября у Дома правительства и потребовали, чтобы власти решили проблемы с пропуском товаров из Китая. Потому что многие из них находятся на грани банкротства.