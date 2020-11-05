Пресс-служба ГКНБ сообщила, что криминального авторитета Камчы Кольбаева перевели в ИК-47 по состоянию здоровья.

В Госкомитете также призвали не распространять слухи о том, что Кольбаев якобы выпустят в ближайшее время.

«ГКНБ продолжает расследование по факту создания преступной организации или участия в ней», — добавили в комитете.

Так в спецслужбе ответили на слова экс-секретаря Совета безопасности Кенешбека Дуйшебаева о том, что Кольбаева должны были выпустить спустя несколько дней после задержания.

«Сказанные им слова можно расценивать как дешевый пиар, что не красит его, как бывшего руководителя ГКНБ», — заявили в спецслужбе.

Криминального авторитета Камчы Кольбаева задержали сотрудники ГКНБ в Бишкеке 22 октября. В комитете тогда сообщили, что Кольбаева задержали «в ходе проводимой работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп».

Он обвиняется в «Создании преступной организации или участии в ней».

Затем адвокаты подали жалобу в суд об изменению меры пресечения Кольбаеву. Затем они отозвали апелляционную жалобу и Кольбаева оставили в СИЗО ГКНБ.