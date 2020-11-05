Сайт Foreign Lobby Report со ссылкой на Министерство юстиции США опубликовал материал о том, что Кыргызстан заключил с канадской компанией Dickens & Madson Canada договор на $1 млн. Компания, которую возглавляет бывший офицер израильской военной разведки Ари Бен-Менаше, уже получила половину суммы.

Компания должна выступить лоббистом интересов Кыргызстана: добиться спонсорской помощи для страны после политического кризиса и смены власти.

Как отмечает информресурс, контракт заключен 30 октября в связи с тем, что Кыргызстан ищет помощь из любых источников: пандемия коронавируса наносит огромный ущерб его экономике. Растет у страны и внешний долг перед Китаем.

Что говорит пресс-служба Жапарова

По словам Галины Байтерек, пресс-секретаря и.о. президента и премьера Садыра Жапарова, он не имеет никакого отношения к договору. И появление подобной информации может быть предвыборным вбросом с целью очернить его персону.

«Согласно нашему законодательству, государство не регулирует договорные отношения частных компаний. Соответственно не может быть и речи о подписании такого рода соглашений со стороны главы государства. Лица, подписавшие его, могли прикрыться именем Садыра Жапарова. Иначе говоря, и. о. президента не имеет никакого отношения к данному документу», — заявила она.

Опровержение выпустила и пресс-служба правительства.

«Данная информация не только не соответствует действительности, но и противоречит законодательству Кыргызской Республики.

Правительство (…) не регулирует договора частных компаний и не нуждается в лоббировании своих интересов на международных площадках, поскольку (…) находится в доверительных отношениях со всеми международными донорами», — сообщает пресс-служба.

В правительстве считают, что указанная информация «является ложью и порочит честь и достоинство» Садыра Жапарова.

«Правительство Кыргызской Республики заявляет, что любые решения по работе с международными инвесторами будут приниматься только с учётом интересов государства и народа Кыргызской Республики», — также сообщает пресс-служба.

А кто тогда заключил договор?

В роли заказчика выступает не Садыр Жапаров, а некий Карчыгаев Абдыманап Жолдошевич. Он указан в минюсте руководителем ОсОО «Кримпресс» и ОсОО «Город Люкс».

В документе Dickens & Madson Canada стоит печать аграрно-промышленной корпорации «Ренессанс». По информации минюста, руководитель корпорации — Карчыгаев Алтынбек Абдыманапович, сын вышеупомянутого Абдыманапа Карчыгаева. Он сообщил «Азаттыку», что его отец действительно подписал соглашение с лоббистами, а «основная его цель – выплата госдолга».

С госдолгом у Кыргызстана действительно проблемы, Жапаров ранее даже сообщил, что в стране откроют спецсчет для выплаты суммы.

«Мигранты, которые доверяют мне, а также частные предприниматели открывают специальный счет для погашения долга Китая. В течение двух-трех дней вопрос решится. Мы обеспечим прозрачность счета», – сказал Жапаров.

Что известно о Dickens & Madson Canada

Компания входит в список иностранных агентов и вынуждена отчитываться о своей деятельности в специальной базе данных FARA. Именно поэтому у американского минюста оказалась информация о предположительном договоре о лоббировании интересов Кыргызстана.

Компания зарегистрирована на Ари Бен-Менаше, бывшего сотрудника израильских спецслужб. В 2019 году Amnesty International сообщил, что Dickens & Madson сотрудничает с военным советом Судана. Военный совет Судана несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в своей стране — в том числе за нападение на мирных демонстрантов, из-за которого погибли более 100 человек и получили серьезные ранения как минимум 700 человек.

«Мы настоятельно призываем правительство Канады внимательно изучить этот контракт и принять все доступные меры, чтобы гарантировать, что он не способствует и не способствует нарушения прав человека в Судане», — сообщала тогда правозащитная организация. До этого компания представляла интересы свергнутого зимбабвийского диктатора Роберта Мугабе и влиятельного ливийского военного Халифа Хафтара.