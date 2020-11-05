Заместитель главы Министерства здравоохранения Нурболот Усенбаев на заседании парламента 5 ноября сообщил, что по их прогнозам к концу ноября ожидается пик заболеваемости COVID-19.

По словам Усенбаева, вместе с этим в декабре обычно отмечают сезонную вспышку гриппа, что может сказаться и на заражении коронавирусом.

«По нашим прогнозам, и заражение коронавирусом будет нарастать с 20 ноября и продлится по декабрь-январь», — рассказал Усенбаев.

Прошлый пик заболеваемости коронавирусом произошел с июня по август. При этом больше всего случаев заражения штаб зафиксировал 17 июля, когда за сутки заразились 1 654 человека.

Наибольшее количество случаев заражения за все время, по данным штаба, выявили в Бишкеке — 20 854. За время пандемии в Кыргызстане, COVID-19 подтвердился у 61 309 человек. Из больниц за все время выписали 52 343 пациента. Скончались за время пандемии 1 167 пациентов с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.