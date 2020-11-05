Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев на заседании парламента 4 ноября заявил, что возвращение к президентской форме правления отбросит Кыргызстан на 30 лет назад.

Он отметил, что если в страну вернется президентская система, Кыргызстан вернется в ряд стран с авторитарным режимом.

«59 стран являются членами ОБСЕ и Кыргызстан в их числе. Там есть только одна страна с президентским правлением – США. В Европе нет ни одной такой страны. Среди бывших стран Советского союза есть страны с президентским правлением, а у нас сейчас хотят в их ряды. С таким менталитетом мы не сможем осуществить модель США. Система, которая работает в Америке, не будет работать в Кыргызстане. Там независимые штаты, независимые суды, там есть настоящая свобода слова. У нас же сохранить баланс сможет только парламентская система», – сказал Текебаев.

Пресс-секретарь и.о. президента Садыра Жапарова Галина Байтерек позже прокомментировала его высказывание, заявив, что проведение конституционной реформы – это «требование времени и требование народа».

«Что касается формы правления, необходимо учитывать опыт страны за последние 30 лет. Надо признать, что парламентская форма управления не стала эффективной, потому что политические партии стали фактически закрытым акционерным обществом. […] За последние 10 лет наблюдалась дележка сфер влияния между политическими партиями, которая отрицательно сказалась на всей системе государственного управления», – сказала она.

По мнению Байтерек, партийная система привела к тому, что партии не несут персональную ответственность за принимаемую политику и за их действия и бездействия. При этом она отметила, что президентская форма не означает, что страна вернулась к авторитарному режиму.

«Чтобы не допустить авторитаризма, есть реальные механизмы баланса, сдержек и противовесов. Но самое главное – это дух свободы народа, его мудрость, с которыми должен считаться всенародно избранный президент. Поэтому народ, как носитель и источник власти, сам должен выбрать наиболее оптимальную форму правления», – прокомментировала Галина Байтерек.

Конституционная реформа

И.о. президента Садыр Жапаров сделал очередное заявление по конституционной реформе в Кыргызстане 3 ноября. Он говорит о ней с момента, когда его выпустили сторонники из колонии в ночь на 6 октября.

«Мы подготовили проект, чтобы пойти на конституционную реформу. Наблюдается сильное противодействие. Высказывается критика по поводу того, что я хочу узурпировать власть, хочу сделать как в Туркменистане, готовим Конституцию за закрытыми дверями. Но проект не готовится закрыто и не будет этого делаться. Все будет вынесено на обсуждение общественности», – сказал Жапаров.

Его пресс-секретарь Жапарова Галина Байтерек также сообщила о том, что для разработки проекта конституционной реформы будет создано Конституционное совещание, состоящее из политиков, гражданских активистов и экспертов.

«Для работы над единым проектом Конституции будет широкая консультация с общественностью. Все, кто обладает профессионализмом и навыками, приглашаются в состав конституционного совещания. Двери для всех открыты», – сказала она.

Согласно Конституции, инициировать проведение референдума могут депутаты парламента, 10 тысяч избирателей или правительство. Однако в этом случае инициирует конституционную реформу и.о. президента Садыр Жапаров.

Несмотря на заявления Жапарова о том, что «народ поддерживает идею конституционной реформы», гражданское общество против внесения изменений в основной закон страны. Юристы считают, что депутаты и Жапаров приняли закон, который был предусматривает проведение конституционной реформы, с нарушением регламента и прав человека.

По их словам, законопроект был спущен «сверху», он не обсуждался общественностью, а также был принят сразу в трех чтениях.

Политический кризис в Кыргызстане

Политический кризис в Кыргызстане начался после итогов голосования на парламентских выборах 4 октября – тогда после объявления предварительных результатов граждане вышли на митинг из-за недовольства ими.

По итогам, которые огласила ЦИК, в Жогорку Кенеш седьмого созыва проходили партии, приближенные к действующей власти — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

В ночь с 5 на 6 октября произошли столкновения между митингующими и милицией, что в итоге привело к захвату Белого дома и освобождению ряда заключенных, в том числе Садыр Жапаров, отбывавший 10-летний срок по обвинению в захвате заложника в 2013 году.

После своего освобождения Жапаров провозгласил себя премьер-министром.

Депутаты шестого созыва только с третьей поптыки утвердили Жапарова на этом посту — все это сопровождалось митингами и угрозами в адрес нардепов.

Жапаров в этот же день заявил, что будет требовать отставки президента Сооронбая Жээнбекова, согласно их договоренности. Уже 16 октября депутаты приняли отставку Жээнбекова, а и.о. президента и одновременно премьер-министром стал Садыр Жапаров, так как спикер парламента Канат Исаев отказался от полномочий.