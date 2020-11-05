И.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев на своей странице в Фейсбуке предложил закрыть все кафе, рестораны и ночные клубы столицы на 15 дней из-за опасности заражения их посетителей коронавирусом.

По его словам, ситуация с коронавирусом становится тяжелой, но при этом ввести в городе режим чрезвычайного положения снова нельзя.

«Мы просим вас, но вы не слушаете. Вы подвергаете опасности город, играете со здоровьем людей», — написал Тулобаев.

И.о. мэра добавил, что решение о закрытии примут в ближайшее время.

В Бишкеке после снятия режима ЧП власти города все еще не дали разрешение на полноценную работу крупных ресторанов и ночных клубов, несмотря на просьбы владельцев бизнеса. Бизнесмены и владельцы ресторанов даже выходили на митинг с требованием разрешить им работать.

Напротив, мэрия столицы продолжает следить за соблюдением эпидемиологических правил и штрафует рестораны, в которых проводят массовые мероприятия.

По данным Республиканского штаба, за все время пандемии в Кыргызстане выявили 61 309 случаев заражения коронавирусом. С выздоровлением выписали 52 343 пациента. Скончались за время пандемии 1 167 пациентов от осложнений вызванных COVID-19.