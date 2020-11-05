Фото: Сайт президента КР. Фото: Сайт президента КР. Фото: Сайт президента КР.

И.о. президента премьер-министр Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область посетил месторождения «Каз Минералз Бозымчак» и «Терек Сай». Он встретился с местными жителями и рассказал о планах по развитию горнодобывающей отрасли и разрешению конфликтов.

Жапаров подчеркнул важность отрасли для экономики страны и заявил о необходимости наладить отношения между предприятиями и местным населением.

«Идут подготовительные работы по строительству хвостохранилища в «Терек Сай». При его строительстве должны быть соблюдены все требования экологической безопасности. Работу нужно вести в тесном взаимодействии с местным населением, необходим открытый диалог», — сказал Жапаров.

Фото: Сайт президента КР. Фото: Сайт президента КР.

По его словам, благодаря месторождению «Терек Сай» в казну государства может поступить большой доход.

*Месторождение «Терек-Сай» расположено в селе Терек-Сай Чаткальского района Джалал-Абадской области. ОсОО «Эти Бакыр Терексай» — совместное предприятие. 25% капитала принадлежит ОАО «Кыргызалтын», 75% — турецкой компании «Эти Бакыр».

«Работа компании «Эти Бакыр Терексай» должна принести в госбюджет $63 миллиона. Это очень большая сумма. Они взяли на себя обязательство выделить Чаткальскому району $3 миллиона 570 тысяч. Кроме того, «Кыргыз Алтын» получит $20 миллионов дивидендов. Мы не должны препятствовать деятельности компаний, которые действуют легально и приносят доход государству», — сказал Жапаров.

Погромы на месторождениях

В начале октября на месторождения в Джалал-Абадской области напали местные жители, в результате чего компании вынуждены были на время остановить свою деятельность.

Сельчане были недовольны деятельностью добывающих компаний и предъявляли ряд требований. Например, они требовали от компании «Каз Минералз Бозымчак» прекратить загрязнять окружающую среду.

«Вдоль реки ездит крупный автотранспорт, в речке, из которой пьют жители села Кок-Серек, химикаты. Дороги сильно разрушены и из-за этого возникли недовольства. Мы также требуем взять на работу местных жителей. У них работают дети и родственники разных руководителей, людей из правоохранительных органов. Простые люди там не работают», —— рассказал в интервью «Азаттыку» сельчанин Абдыганы Усенбаев.

* Казахская компания «Каз Минералз Бозымчак» входит в группу KAZ Minerals PLC и работает в Кыргызстане с 2007 года.

KAZ Minerals имеет четыре подземных рудника в Восточно-казахстанской области, четыре обогатительные фабрики и открытый рудник Бозымчак в Кыргызстане, где с августа 2015 года запустила горно-обогатительный комбинат «Бозымчак».

Погром на «Каз Минералз Бозымчак» вызвал недовольства казахской стороны. Компания «Казах Экспорт» говорила об этом с главой МИД Кыргызстана Русланом Казакбаевым во время его рабочего визита в Казахстан.

Казакбаев отправился к соседям, чтобы попросить оказать финансовую помощь Кыргызстану.

По информации МИД, финансовая помощь необходима Кыргызстану для поддержания бюджета страны и обеспечения продовольственной безопасности.