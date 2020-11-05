Премьер-министр и и.о. президента Садыр Жапаров 4 ноября встретился с жителями сел Кок-Таш и Кок-Серек Ала-Букинского района. На встрече жители задали вопрос об обслуживании внешнего госдолга, большая часть которого приходится на Китай.

«Мигранты, которые доверяют мне, а также частные предприниматели открывают специальный счет для погашения долга Китая. В течение двух-трех дней вопрос решится. Мы обеспечим прозрачность счета», – ответил Жапаров.

Ранее на встречах с жителями Джалал-Абадской области и.о. президента заявил, что внутренних ресурсов страны достаточно для обслуживания государственного долга.

Как власти убеждают народ госдолг оплатить

Это не первый раз, когда гражданам предлагают собрать средства на выплату госдолга Китаю путем краудфандинга.

Депутатка парламента и председатель общественного объединения «Совет женщин» Айнуру Алтыбаева 19 октября предложила начать кампанию по сбору средств. По ее словам, объединение не будет собирать деньги, а только создаст условия для начала этого процесса.

«Сейчас идут подготовительные мероприятия, уже оговорены условия открытия счета в государственном банке. После переговоров с министром финансов ведомство работает над открытием счета. Все платежи будут показываться на сайте, все будет прозрачно», – сообщала Алтыбаева.

В июне 2018 года на тот момент премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев предложил открыть спецсчет, на который все «желающие помочь государству» могут перечислить деньги на покрытие госдолга.

«Собираемся открыть два счета. Есть люди, которые хотели бы по собственному желанию помогать государству, для них нужно открыть отдельный счет. Мы сейчас открываем. Счета будут открыты под Министерством финансов», – сказал тогда глава правительства.

В мае 2018 года депутат парламента Камчыбек Жолдошбаев обратился с призывом к бизнесменам собрать средства и выплатить госдолг Кыргызстана перед Китаем во время рассмотрения отчета депутатской комиссии по аварии и модернизации ТЭЦ.

Тогда депутат «Ата Мекена» Алмамбет Шыкмаматов заявил, что государство берет кредиты из-за того, что в стране нет денег на крупные проекты.

«Но эти кредиты взяты за счет народа, и в будущем это станет ярмом на шее народа. И в связи с аварией на ТЭЦ стало видно, что рука запущена в карман народа», – сказал депутат.

Тогда Жолдошбаев согласился с Шыкмаматовым, но отметил, что «деньги выплачивать надо, хотим мы этого или нет».

«Может, сделаем фонд и пусть скинутся все бизнесмены? Закроем этот долг. А что, у нас три премьера будут вчерную этот долг выплачивать?! Давайте не будем смотреть в карман нашего народа. И сами бизнесмены — скинемся и закроем этот долг», – предложил нардеп.

Позже он также заявил о готовности лично пожертвовать 1 млн сомов на эти нужды в случае открытия спецсчета.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в 2007 году, в годы своего премьерства, также дважды открывал такой счет. Однако, по данным Национального банка, на сегодня они оба закрыты.

«Информацией о дальнейшем использовании средств владеет Центральное казначейство Минфина. На сегодня оба счета закрыты и не работают», — заключили в Нацбанке.

Первый счет был открыт в июне в национальной валюте для Центрального казначейства Министерства финансов. За пять лет там накопилось больше 20 тысяч долларов (803 тысячи сомов). Его закрыли 24 июля 2012 года, собранные средства Нацбанк передал Минфину.

Второй народный счет тоже открывали в 2007 году, но в долларах. Он собрал еще меньше — 3 350 долларов. Счет закрыли в 2012 году, а деньги конвертировали в сомы (почти 158 тысяч) и перечислили на счет Минфина.

Госдолг Китаю

По данным Министерства финансов, внешний долг Кыргызстана Китаю составляет 43,2% от общего госдолга страны – 4,7 миллиарда долларов. Из них почти половина (1,7 млн долларов или 43,2%) – кредиты, взятые в Эксимбанке Китая.

Кроме того, в этом году власти Кыргызстана запросили помощь у Китая на 742,9 млн долларов на борьбу с коронавирусом, поддержку экономики и покрытие дефицита в бюджете. Большая часть средств выделена в виде кредитов.

Согласно исследованию Национального бюро экономических исследований США, Кыргызстан в 2019 году занимал 5-е место в мире по доле внешнего долга Китаю от своего ВВП.

Кроме того, согласно исследованию Кильского института мировой экономики, в мире есть семь стран, чей внешний кредитный долг Китаю превышает 25% от их ВВП. Кыргызстан – одна из них. В список также вошли Джибути, Нигер, Республика Конго, Лаос, Камбоджа и Мальдивы.

You will find more infographics at Statista График показывает уровни долгов разных стран мира, вызванных прямыми займами из Китая в 2017 году (в процентах от ВВП)

Как считает аналитическая организация Центр глобального развития, такой большой долг ставит Кыргызстан в «финансово уязвимое» положение перед Китаем.

Если Кыргызстан не сможет вовремя погасить кредит, то Китай имеет право потребовать любой актив страны через международный суд.

В 2018 году правительство Кыргызстана установило максимальный порог долга перед одним кредитором — 50% от всего объема внешнего госдолга.

В основном кредиты от китайской стороны предоставлялись на развитие инфраструктуры, энергосектора и постройку автодорог. Однако известны случаи растраты и коррупции при освоении китайских кредитов.

Одни из ярких примеров — коррупция при модернизации ТЭЦ на кредит в $386 миллионов от китайской компании TBEA. В январе 2018 года в старых корпусах ТЭЦ произошла авария, из-за которой жители Бишкека остались без отопления в аномальные морозы. Это послужило поводом для расследования прозрачности траты кредита на модернизацию теплоэлектроцентрали.

В 2020 году кыргызская сторона неоднократно просила Китай попросил облегчить нагрузку внешнего долга на бюджет страны, так как из-за пандемии коронавируса в Кыргызстане сильно пострадала экономика.

Ранее экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в телефонном разговоре с Си Цзиньпином также просил о пролонгации и облегчений по выплате внешнего долга. Последний раз эта просьба звучала во время недавнего визита в Бишкек главы китайского МИД Ван И.