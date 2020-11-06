Бывший премьер-министр Омурбек Бабанов 6 ноября сообщил о своем решении не участвовать в досрочных президентских выборах и поддержать кандидатуру и.о. президента Садыра Жапарова.

По его словам, накануне он встретился Жапаровым и обсудил с ним «очень глубокие темы, которые необходимы для развития нашей страны».

«Все мы видим сложную политико-экономическую ситуацию в нашей стране. При этом, у нас есть возможность кардинально изменить эту ситуацию. Мы можем ликвидировать все системные проблемы, из-за которых 5 октября у нас произошли народные волнения!», – отметил он.

По мнению Бабанова, Жапаров «не будет повторять ошибки предыдущих правителей и готов к кардинальным переменам». Бывший кандидат в президенты сообщил, что они обсудили конституционную реформу.

«Что очень важно создать систему сдержек и противовесов между ветвями власти. Есть четкое понимание, что необходимо обеспечить полную независимость судебной системы и усилить парламент», – написал он.

Бабанов также поблагодарил своих сторонников и единомышленников, и отметил, что решение не баллотироваться в президенты он принял после обсуждения со своими сопартийцами.

Улуу урматтуу Кыргызстандыктарым! Дорогие кыргызстанцы! Өлкөбүздөгү саясий-экономикалык абал курч экендигин бардыгыбыз... Опубликовано Омурбеком Бабановым Четверг, 5 ноября 2020 г.

Ранее в интервью «Азаттыку» Омурбек Бабанов не ответил на вопрос о том, намерен ли он участвовать в досрочных президентских выборах.

«В Кыргызстане к власти приходят одним путем, уходят другим, и мы все видим каким. […] Скоро я сделаю свое заявление, мне нужно все обдумать, посоветоваться и принять решение. Общественность об этом узнает обязательно. Тогда открыто будет заявлено, кого я поддержу, кто поддержит меня», – сказал Бабанов.

Бывший кандидат

Омурбек Бабанов был избран депутатом парламента в 2005, 2010 и 2015 годах. Его два раза назначали первым вице-премьер-министром страны, а в декабре 2011 года он возглавил правительство на восемь месяцев.

В 2017 году лидер «Республики» Омурбек Бабанов выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Он был главным оппонентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова, которого поддерживал во время всей предвыборной кампании глава страны Алмазбек Атамбаев.

Различные исследования показывали, что Бабанов был фаворитом населения в предвыборной гонке: в его поддержку подписались 107 тысяч избирателей, его гуглили больше других кандидатов в президенты и назвали вторым лучшим премьер-министром страны.

Но на выборах победил провластный кандидат Сооронбай Жээнбеков. После этого Бабанов заявил об уходе из политики и уехал из Кыргызстана. Позже он рассказывал, что его вынудили уехать из страны Атамбаев и Жээнбеков, угрожая его семье. Во время предвыборной гонки на Бабанова было заведено два уголовных дела, которые, по словам политика, должны были прекратить, если он уедет из Кыргызстана. Однако уголовные дела до сих пор расследуются. Бабанов с 2017 года жил в Москве и вернулся в страну только через два года, обещая не возвращаться в политику.

Бабанов с 2017 года жил в Москве и вернулся в страну только через два года. За неделю до парламентских выборов Бабанов появился на публичном открытии «Аллеи славы» возле торгового центра Asia Mall.

Во время дебатов между лидерами партий, участвовавших в парламентских выборах, лидер «Республики» Мирлан Жээнчероев заявил, что партия будет выдвигать Бабанова на пост премьер-министра, если пройдет в парламент и коалицию большинства.

Выборы 2021

Центральная избирательная комиссия назначила выборы президента на 10 января 2021 года.

Он сказал, что сначала пройдут выборы президента, конституционные реформы, а затем выборы депутатов в парламент седьмого созыва.

По Конституции, досрочные выборы в президенты должны провести в трехмесячный срок после отставки главы государства. Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с поста президента 15 октября 2020 года, следовательно этот срок истекает 16 января 2021 года.

По данным ЦИК, ранее документы для участия в президентских выборах подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, политик Назарбек Нышанов и бывший депутат парламента Бектур Асанов.

Политический кризис в Кыргызстане

Политический кризис в Кыргызстане начался после итогов голосования на парламентских выборах 4 октября – тогда после объявления предварительных результатов граждане вышли на митинг из-за недовольства ими.

По итогам, которые огласила ЦИК, в Жогорку Кенеш седьмого созыва проходили партии, приближенные к действующей власти — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

В ночь с 5 на 6 октября произошли столкновения между митингующими и милицией, что в итоге привело к захвату Белого дома и освобождению ряда заключенных. Так, на свободе оказались бывший президент Алмазбек Атамбаев, бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов, бывший премьер-министр Сапар Исаков, а также экс-депутат Садыр Жапаров, отбывавший 10-летний срок по обвинению в захвате заложника в 2013 году.

После своего освобождения Жапаров провозгласил себя премьер-министром.

Депутаты шестого созыва только с третьей поптыки утвердили Жапарова на этом посту — все это сопровождалось митингами и угрозами в адрес нардепов.

Жапаров в этот же день заявил, что будет требовать отставки президента Сооронбая Жээнбекова, согласно их договоренности. Уже 16 октября депутаты приняли отставку Жээнбекова, а и.о. президента и одновременно премьер-министром стал Садыр Жапаров, так как спикер парламента Канат Исаев отказался от полномочий.

На прошедшем 22 октября заседании депутаты шестого созыва парламента одобрили законопроект Акылбека Жапарова о переносе повторных парламентских выборов на 4-6 месяцев. Таким образом действующие депутаты продлили свои полномочия до весны 2021 года, однако согласились работать без зарплаты.

Своим решением депутаты приняли законопроект, приостанавливающий действия двух статей Конституции о назначении даты парламентских и президентских выборов сразу в трех чтениях. Таким образом выборы в парламент отсрочены на неопределенный срок.

Такая инициатива была предложена, чтобы успеть провести референдум о поправках в Конституцию. Избирателям предлагают выбрать парламентскую или президентскую форму правления, а также еще несколько изменений.

При этом законопроект по поправками в Конституцию пока не представлен и не обсужден.

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