Спикер парламента Талант Мамытов сообщил, что отныне президент будет вести свою деятельность в другом здании, а белый дом будет отремонтирован за счет зарплат депутатов.

«Мы вчера переговорили с Садыром Нургожоевичем, он сообщил, что будет работать в другом здании. Таким образом, Белый дом полностью перешел на баланс Жогорку Кенеша», – сказал Мамытов.

Сейчас и.о. президента Садыр Жапаров работает в здании Дома правительства.

Мамытов также сообщил, что ранее депутаты парламента отказались от зарплат – эти деньги пойдут на ремонт Белого дома.

«Сейчас данный вопрос решается, депутаты сами инициировали и отказались от получения заработной платы, данные средства позволяют нам решить вопрос и восстановить разбитые окна и двери», – сказал спикер.

По его словам, в первую очередь будет отремонтирован зал заседаний – работа депутатов начнется после создания минимальных условий. Кроме того, есть меценаты и граждане, которые готовы помочь с ремонтом.

«Мы максимально постараемся решить вопрос своими силами, без привлечения бюджетных средств», – сказал он.

Это не первый раз, когда спикер парламента Талант Мамытов заявляет, что некие спонсоры предлагают свою помощь для ремонта Белого дома. При этом он не уточнил, что это за спонсоры, и какие компании предоставляют добровольную помощь.

Ремонт Белого дома

Ранее парламент создал комиссию по определению ущерба зданию Белого дома, нанесенного в ходе протестов в ночь на 6 октября. Комиссия пока не завершила свою работу и точная сумма, которая потребуется на восстановление Белого дома пока неизвестна.

При этом в здании уже провели уборку, а часть сотрудников, кабинеты которых пострадали меньше всего, уже начали работу в Белом доме. Другая часть сотрудников работает из офиса гаражного отдела по другому адресу, остальным пока приходится работать удаленно.

Депутаты Жогорку Кенеша пока не работают в здании парламента — свои заседания они проводят в государственной резиденции «Ала-Арча».

Ранее депутат Акылбек Жапаров заявлял , что на ремонт Белого дома потребуется около 450 миллионов сомов из бюджета страны. Он напомнил, что после революции 2010 года ремонт Белого дома обошелся в 380 миллионов сомов, но сейчас стоимость ремонта будет выше из-за дороговизны материалов.

И.о. президента Садыр Жапаров опроверг эту сумму, посчитав, что стоимость ремонта по мнению Жапарова слишком завышена. По его мнению, ремонт здания может обойтись в менее 10 миллионов сомов.

Депутат Марлен Маматалиев и вовсе предложил депутатам сделать ремонт кабинетов за свой счёт. По его мнению, 90% парламентариев располагают необходимыми финансовыми средствами. Депутатка Евгения Строкова сказала, что не будет ремонтировать за свой счет то, что «люмпены какие-то раздолбили».

Протесты и захват здания

Здание Белого дома было разгромлено толпой протестующих в ночь с 5 на 6 октября.

Толпе митингующих удалось сломать ворота Белого дома и пробраться внутрь. Они разгромили практически все кабинеты депутатов, сломали технику, украли полотна известных советских художников и уничтожили документы.

Кроме этого, пресс-служба Жогорку Кенеша сообщила, что во время захвата здания был уничтожен сервер, на котором хранились законопроекты.

Захват здания произошёл на фоне массовых протестов в Бишкеке после прошедших парламентских выборов 4 октября. Тогда тысячи кыргызстанцев вышли на центральные улицы с требованиями признать итоги голосования недействительными.

Протесты переросли в столкновения между митингующими и силовиками. Последние стреляли резиновыми пулями и пускали светошумовые гранаты в сторону протестующих.

Митинги в Бишкеке продолжались дней с 5 по 14 октября, как на главной площади «Ала-Тоо», так и на старой площади у Дома правительства.