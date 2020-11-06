Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» 6 ноября демонтировали забор вокруг Белого дома. Демонтаж произвели по инициативе спикера Таланта Мамытова. По словам Мамытова, снос забора позволит «быть ближе к народу».

Однако, за время независимости Кыргызстана, разные активисты и депутаты не раз предлагали снести забор вокруг Белого дома.

Еще в 2012 году депутат от фракции «Ата-Журт» Жылдыз Жолдошева заявила, что забор нужно убрать. Такое мнение она выразила после того, как ее однопартийцы Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров и Талант Мамытов предприняли попытку перелезть через ворота, чтобы попасть в Белый дом.

В этом же году активист Максат Жумабеков тоже предложил снести забор, чтобы уважать Белый дом и прогнать оттуда проходимцев.

В 2013 году уже другой депутат фракции «Ата-Журт» Курмантай Абдиев на суде по делу Камчыбека Ташиева, Садыра Жапарова и Таланта Мамытова о насильственном захвате власти заявил, что забор вокруг Белого дома нужно снести.

Он утверждал, что политиков спровоцировали перелезть через забор.

Уже в 2014 году о сносе забора заговорил депутат от партии «Ар-Намыс» Турсунбай Бакир уулу, который видел в заборе источник неприятностей.

В последний раз инициативу по сносу забора выдвинул Жоошбек Коеналиев, провозгласивший себя мэром Бишкека после начала политического кризиса и отмены итогов голосования 2020 года.

Находясь на посту мэра Коеналиев даже успел подписать приказ и поручил демонтировать забор в однодневный срок. Однако этот приказ так и не был исполнен.