Сотрудники АКС ГКНБ задержали экс-судью Первомайского райсуда Аиду Тилекееву по делу о коррупции и утечке сведений, составляющих служебную тайну. Об этом изданию Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

«Член дисциплинарной комиссии при Совете судей была задержана в начале прошедшей недели. Она проходит по делу о коррупции и утечке сведений при разработке и внедрении автоматизированной информационной системы «Местный суд» в органах судебной власти. На тот момент она, предположительно, работала в Верховном суде экспертом», — сообщили в спецслужбе.

Сотрудники АКС ГКНБ продолжают поиски причастных к этому делу.

Коррупция и утечка данных

АКС ГКНБ в октябре сообщила, что выявила коррупционную схему между должностными лицами Верховного суда и сотрудниками IT-компании «ЦБИ».

По данным спецслужбы, в 2016 году Евросоюз выделил грант на разработку и внедрение автоматизированной информационной системы «Местный суд», где разработчиком выступила компания «ЦБИ».

По версии следствия, глава компании в сговоре с руководством Верховного суда присвоили часть денег и предоставили не рабочую и устаревшую программу. При этом, сама программа все еще не принята на баланс и останется без технической поддержки уже в ноябре 2020 года.

Спецкомиссия ГКНБ также выяснила, что компания «ЦБИ» имела прямой доступ к среде «Местный суд», что привело к утечке сведений из базы данных Госрегистрационной службы по системам «ЗАГС», «Паспорт» и «Адресно-справочное бюро», которые имеют ограниченный доступ.

По подозрению в совершении преступления спецслужба задержала и водворила в ИВС СИЗО ГКНБ руководителя «ЦБИ» и руководителя Учреждения информационных технологий «Адилет сот» при Верховном суде.