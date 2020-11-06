Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что дело в отношении экс-таможенника по Ошской области Эмилбека Кимсанова вернули в МВД для проведения расследования.

В прокуратуре отметили, что постановление о прекращении дела было отменено 14 октября.

Кимсанов вышел на свободу 6 октября на основе постановления старшего следователя управления МВД Улана Закиралиева. Его адвокат Назгул Суйунбаева сообщила, что пострадавшая сторона в лице Автандила Конгантиева отказалась от претензий, а вина Кимсанова не была доказана.

Дело Кимсанова

Эмилбек Кимсанова экс-сотрудник Таможенной службы по южному региону. Его считали приближенным другого экс-таможенника Райымбека Матраимова, который фигурирует в расследовании о выводу из Кыргызстана $700 млн.

Кимсанов подозревался в избиении своего коллеги Автандила Конгантиева, сына бывшего главы МВД Молдомусы Конгантиева, инцидент произошел в декабре 2018 года. Однако Кимсанов настаивал на том, что дело было закрыто.

С февраля этого года Кимсанов вместе с родственниками направили несколько видеообращений на имя президента Сооронбая Жээнбекова, рассказав об угрозах со стороны клана Матраимовых.

После этого Кимсанова привезли из Санкт-Петербурга из-за дела об избиении Конгантиева. Кимсанов продолжал рассказывать о давлении со стороны Матраимовых. А когда он был в заключении, его семья опубликовала видео, в котором Кимсанов рассказывал, что Райымбек Матраимов приказал ему привезти живым или мертвым журналиста расследователя Али Токтакунова.

*Токтакунов — один из авторов журналистского расследования о коррупции на таможне, фигурантом которого является Матраимов.

Кроме этого, пока Кимсанов находился в колонии, его родственники жаловались, что мужчину избивают.

В тоже время в социальных сетях распространили видео и фото доказательства, но ГСИН опровергал эти обвинения. По их версии Кимсанов получил повреждения при падении с кровати.

Позже сообщалось, что это дело расследует Генеральная прокуратура, однако ГСИН вскоре сообщил, что самостоятельно расследует дело. Тогда, депутат Дастан Бекешов раскритиковал их за это.

А Матраимовы не признали ни одного из заявлений со стороны Кимсанова и его семьи.