Пресс-служба Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (финпол), задержал главу управления капитального строительства (УКС) мэрии Бишкека.

В финполе сообщили, что главу УКС мэрии задержали по делу злоупотребления должностным положением при строительстве детского сада.

«Руководящие должностные лица УКС мэрии вопреки интересов государства действуя в нарушение закона “О государственных закупках” заключали заведомо невыгодные договора на строительство детского сада на общую сумму около 70 миллионов сомов», — сообщили в ведомстве.

Меру пресечения задержанному выберет Первомайский суд Бишкека.

За октябрь финпол уже возбудил уголовное дело в отношении чиновников Министерства здравоохранения за злоупотребление должностным положением.

Кроме этого, ведомство провело обыск в торговых центрах, принадлежащих депутату Кубанычбеку Жумалиеву, а самому нардепу запретили покидать страну из-за досудебного производства по его имуществу.