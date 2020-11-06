Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности сообщила, что сотрудники спецслужбы задержали директора ОАО «Улан». Его вместе с руководством ОАО ТНК «Дастан» подозревают в присвоении $695 тысяч бюджетных средств.

Сообщается, что ОАО ТНК «Дастан» и его дочернее предприятие ОАО «Улан» в мае 2020 года заключили договор о поставке оборудования по заказу одной из зарубежных стран на $3 млн.

По данным спецслужбы, руководство «Улана» заключило фиктивный договор с одной из ОсОО на поставку специального оборудования на $695 тысяч долларов, которые впоследствии были присвоены руководителями предприятий.

«По результатам проведенных следственных мероприятий директор «Улана» гражданин Ж.Р.Ж. заключен под стражу в ИВС СИЗО ГКНБ. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия», — сообщили в ГКНБ.

По данным Кыргызской фондовой биржи директором ОАО «Улан» является Руслан Жампеишов.

ОАО ТНК «Дастан» — транснациональная корпорация, которая занимается разработкой и производством систем военно-морского оборудования, электронных приборов, медицинских центрифуг, и потребительских товаров.

Совместно с дочерним предприятием ОАО «Улан» и ОсОО СП «Озеро» завод проводит морские испытания торпед на Иссык-Куле.

Фото на главной: ОАО ТНК «Дастан».