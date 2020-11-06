LIVE: Демонтаж забора вокруг Белого дома От Айдай Иргебаева - 06 ноября 2020 Facebook Twitter VK Telegram WhatsApp 1 min readБишкек говорит «Прощай» многострадальному забору вокруг Белого дома — его сносят. Больше его не перелезть, не навесить на него плакат. Власть не сможет буквально огораживаться от народа.Что происходит прямо сейчас: Facebook VKontakte WhatsAppTweeter ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Спонсоры предлагают отремонтировать Белый дом – Мамытов Участницы объединения «Айымдар кыймылы» объявили голодовку. Они выступают против переноса выборов и конституционной реформы Парламент: Комиссия ещё не подсчитала окончательную стоимость ремонта Белого дома На ремонт Белого дома уйдет менее 10 миллионов сомов — Садыр Жапаров На ремонт Белого дома потребуется около 450 миллионов сомов