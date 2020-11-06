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Бишкек говорит «Прощай» многострадальному забору вокруг Белого дома — его сносят. Больше его не перелезть, не навесить на него плакат. Власть не сможет буквально огораживаться от народа.

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