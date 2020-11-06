В Бишкеке сносят забор Белого дома. Инициативу сноса забора поднимали не раз, но к демонтажу приступили после октябрьского кризиса 2020 года.

Забор был символом преграды между властью и народом, не раз штурмовался демонстрантами и опальными политиками, становился местом для памятных табличек о трагических событиях и плакатов с требованиями, его ломали и связывали шлангами. Мы собрали альбом памяти этого забора, ведь он был фоном множества событий в Кыргызстане.

2020

За последний год у Белого дома прошло множество митингов и во время двух из них забор подвергался атаке. В одном из случаев даже был повержен.