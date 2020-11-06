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В Бишкеке сносят забор Белого дома. Инициативу сноса забора поднимали не раз, но к демонтажу приступили после октябрьского кризиса 2020 года.

Забор был символом преграды между властью и народом, не раз штурмовался демонстрантами и опальными политиками, становился местом для памятных табличек о трагических событиях и плакатов с требованиями, его ломали и связывали шлангами. Мы собрали альбом памяти этого забора, ведь он был фоном множества событий в Кыргызстане.

2020

За последний год у Белого дома прошло множество митингов и во время двух из них забор подвергался атаке. В одном из случаев даже был повержен.

2 ноября 2020. Женщины Кыргызстана против беззакония.
5 октября 2020. Митинг недовольных итогами выборов приводит к штурму Белого дома.
25 июня 2020. Мирный митинг против законопроекта «О манипулировании информацией».
2 марта 2020. Митинг в поддержку Садыра Жапарова — нынейшний премьер тогда находился в заключении.
20 февраля 2020. Митинг из-за смога над Бишкеком.

От эко-акций до штурма забора

В 2019 году забор Белого дома увидел экоакции и антикоррупционные митинги. А годами ранее митинги и марши за отдельных политиков, шутки журналистов и перелезание.

18 декабря 2019. Митинг против давления на СМИ.
25 ноября 2019. «Реакция». Антикоррупционный митинг после расследования «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о коррупции в таможне и контрабанде.
12 декабря 2019. Митинг против смога.
26 апреля 2019. Митинг против добычи урана.
5 марта 2018. Митинг против продажных судов.
30 мая 2017. Правозащитники вышли на митинг против ограничений на работу наблюдателей на выборах.
27 февраля 2017. Митинг в поддержку задержанного Омурбека Текебаева.
Апрель 2012 года. Митинг, когда Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров и Талант Мамытов штурмовали забор и после были осуждены за это.

Кроме фото есть и видео с различных акций протеста у Белого дома.

20 апреля 2017. Митинг «Ата Мекена» и сторонников партии против «политических репрессий».

11 апреля 2017. Жители пострадавшего от авиакатастрофы поселка Дачи-СУ требовали переселения.

18 ноября 2015. Сотрудники средств массовой информации повязали на заборе Белого дома черные ленты и зажгли свечи в знак протеста против лишения некоторых из них аккредитации в Жогорку Кенеше.

Хроники революций

Штурм, стрельба, смерть — и все на фоне забора и Белого дома.

7 апреля 2010 года. Фото: Акипресс
24 марта 2005 года. Фото: Акипресс

Дозаборное

Забор у Белого дома был не всегда. Посмотрите на фото Белого дома в год строительства.

1884 год

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