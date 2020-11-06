В Бишкеке сносят забор Белого дома. Инициативу сноса забора поднимали не раз, но к демонтажу приступили после октябрьского кризиса 2020 года.
Забор был символом преграды между властью и народом, не раз штурмовался демонстрантами и опальными политиками, становился местом для памятных табличек о трагических событиях и плакатов с требованиями, его ломали и связывали шлангами. Мы собрали альбом памяти этого забора, ведь он был фоном множества событий в Кыргызстане.
2020
За последний год у Белого дома прошло множество митингов и во время двух из них забор подвергался атаке. В одном из случаев даже был повержен.
От эко-акций до штурма забора
В 2019 году забор Белого дома увидел экоакции и антикоррупционные митинги. А годами ранее митинги и марши за отдельных политиков, шутки журналистов и перелезание.
Кроме фото есть и видео с различных акций протеста у Белого дома.
20 апреля 2017. Митинг «Ата Мекена» и сторонников партии против «политических репрессий».
11 апреля 2017. Жители пострадавшего от авиакатастрофы поселка Дачи-СУ требовали переселения.
18 ноября 2015. Сотрудники средств массовой информации повязали на заборе Белого дома черные ленты и зажгли свечи в знак протеста против лишения некоторых из них аккредитации в Жогорку Кенеше.
Хроники революций
Штурм, стрельба, смерть — и все на фоне забора и Белого дома.
Дозаборное
Забор у Белого дома был не всегда. Посмотрите на фото Белого дома в год строительства.