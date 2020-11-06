Центральная избирательная комиссия 6 ноября сообщила, что бывший депутат Нурлан Мотуев подал заявление о выдвижении своей кандидатуры на должность президента. Он баллотируется как самовыдвиженец.

Ранее Мотуев сообщил, что поддерживает Садыра Жапарова. 14 октября он пришел на митинг сторонников Жапарова на Старой площади у Дома правительства.

«У нас с Жапаровым одни идеи. Мы приблизительно в одно время были задержаны. Потом вышел я.

Меня недавно снова задержали за видео, в котором я требовал амнистии для заключенных. Терять нечего, будем поддерживать Садыра Жапарова», — сказал Мотуев.

В 2016 году Нурлана Мотуева задержали за призывы экстремистского характера, которые он высказывал, выступая на форуме лидеров «Народного парламента». Он был задержан за за свое высказывание «Жить, как моджахеды ИГИЛ». После задержания сотрудниками ГКНБ Мотуев вызвал на бой начальника колонии.

Позже Свердловский районный суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии-поселении за публичные призывы к терроризму и возбуждению национальной и межрегиональной вражды.

Сам Мотуев неоднократно заявлял на публике о своей поддержке взглядов запрещенной в Кыргызстане и ряде стран мира террористической организации «Исламское государство».

Кто такой Нурлан Мотуев

Нурлан Мотуев — филолог и дипломат по образованию — прославился своими шумными акциями в 2005 году, когда вскоре после мартовской революции он захватил угольные разрезы в Нарынской области, заявив, что они являются «собственностью народа».

После нескольких месяцев фактического контроля над ними, Мотуев был арестован весной 2006 года, спустя полгода ему было предъявлено обвинение по 14 эпизодам преступных деяний, в том числе в хищении угля на сумму более 32 млн сомов.

После освобождения под подписку о невыезде Мотуев в 2009 году выдвигался в президенты Кыргызстана, получив 21 724 голоса (0,93 %). В 2014 году он выдвигал свою кандидатуру на пост омбудсмена Кыргызстана.

Так же Мотуев был генеральным директором компании «Азамат Компани», председателем Народно-патриотического движения Кыргызстана и главой Союза истинных мусульман, и имел прозвище «Угольный король».

Выборы президента — 2021

Центральная избирательная комиссия назначила досрочные выборы президента на 10 января 2021 года. По Конституции, досрочные выборы президента должны провести в трехмесячный срок после отставки главы государства. Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с поста президента 15 октября 2020 года, следовательно этот срок истекает 16 января 2021 года.



По данным ЦИК, ранее документы для участия в президентских выборах подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, персонаж знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, политик Назарбек Нышанов, бывший депутат парламента Бектур Асанов, политолог Бакыт Бакетаев, лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков и выдвиженец от политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев.

