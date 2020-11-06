Пользователь фейсбука Павел Исаенко опубликовал на своей странице несколько фотографий южной части города. На них видно, как город охватил плотный смог.

«Такого я ещё не видел. Смог покрывал не только город, но и Байтикскую возвышенность и Байтикскую впадину полностью, поднимаясь до отрогов Киргизского хребта. Лишь возле Ата-Бейита плотность дыма стала меньше», – написал Исаенко.

По его мнению, ни ТЭЦ, ни печи в частных домах не могли создать столько дыма, а источниками смога на самом деле являются горящие поля вокруг сёл.

«Причём горит вся Чуйская долина, начиная с Кемина. Неужели нельзя отучить селян от диких и варварских методов земледелия?» – отметил пользователь.

По закону, выжигать поля для земледелия запрещено.

Митинги против смога

Зимой 2019-2020 годов в Бишкеке проходили митинги – около ста человек собрались на центральной площади, чтобы выразить свое недовольство экологической ситуацией. Тогда воздух в Бишкеке колебался от уровня «опасный для уязвимых групп» до уровня «опасный для здоровья».

Тогда власти Бишкека признали, что воздух опасен, и попросили жителей носить маски от смога и приобрести очистители воздуха.

Проблема загрязненности воздуха в столице активно обсуждается с 2017 года, когда смог стал видимым для жителей города. Хотя о том, что в воздухе в Бишкеке превышено количество вредных частиц, сообщали задолго до этого — больше десяти лет назад.

Власти считают одной из основных причин загрязнения воздуха в Бишкеке — выхлопные газы от транспорта.

Также загрязняет воздух частный сектор, жители которого отапливают дома углем и не устанавливают фильтры в дымоходах. Экологи утверждают, что на качество воздуха влияют и выбросы с ТЭЦ Бишкека, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома. Однако власти заявляют, что на теплоцентрали стоят мощные фильтры, которые очищает выбросы твердых частиц на 97 процентов.

Индекс воздуха считается по всем воздушным загрязнителям, и основной из них — микрочастицы PM2,5. В этих частицах могут содержаться мелкие кусочки сажи, асфальта, автомобильных покрышек, соединения тяжелых металлов, соли и так далее.

Массовая концентрация таких частиц — ключевой параметр для оценки качества воздуха и его угрозы для здоровья человека. По нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м3, а среднесуточный уровень не больше 25 мкг/м3.

Согласно отчету «МувГрин» от 2018 года, в зимние месяцы уровень этих частиц превышает предельно допустимые нормы. Особенно плохой воздух вечером, когда люди возвращаются с работы на автомобилях и отапливают свои дома углем.

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