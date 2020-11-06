Племянник экс-премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева Асыл заявил, что СМИ атакой на его дядю пытаются «отвлечь внимание от настоящих преступников». Ранее издание Kaktus.media опубликовало список имущества семьи Абылгазиевых.

После этой публикации Асыл Абылгазиев решил объяснить, откуда у него вся эта недвижимость.

«Объекты я покупал, занимаясь бизнесом, как и все предприниматели, брал деньги у банков. Подтвердить это документами могут и финансовые учреждения, и упоминаемые строительные компании.

Я никогда не имел отношения к государственной службе, вел бизнес по перепродаже автомобилей за много лет до того, как мой родственник занял высокий пост. Все заработанное инвестировал в недвижимость», — рассказал он ИА 24.kg.

В интервью он подчеркнул, что СМИ повторными публикациями этого списка «пытаются очернить» его семью и экс-премьера. По его словам, журналисты указали лишь имущество тех родственников, у которых что-то есть, а тех, кто «живет на съемных квартирах» там нет.

«Я догадываюсь, кто за этим стоит. Чувствуя угрозу, которая над ними сегодня нависла за их незаконные действия, они пытаются отвлечь внимание общественности от себя и своих деяний, настраивая общественное мнение против бывшего премьер-министра. Но эти попытки очернить имя Мухаммедкалыя Абылгазиева, как и прежние нападки, уверен, обречены на провал», — заключил Асыл Абылгазиев.

У племянника сотни квартир, а у дяди — ничего

Издание Kaktus.media 6 октября опубликовало список близких родственников Мухаммедкалыя Абылгазиева и их имущества, который «попал в его распоряжение». Журналист перечисляет семейный круг экс-премьера: жена, две дочери и сын, а также три брата и две сестры. Однако «самым богатым» оказался племянник Абылгазиева — Асыл.

По данным журналистов, на 40-летнего бизнесмена и его партнеров оформлен земельный участок по Ахунбаева 165, на котором компания «Залкар Строй Инжиниринг» строит жилой дом.

Кроме этого, Асылу Абылгазиеву принадлежат еще одна квартира, три нежилых помещения, четыре земельных участка на Иссык-Куле, двухэтажное здание по Льва Толстого и здание с прилегающей территорией по Сухомлинова.

Журналисты отмечают, что основные активы Асыла Абылгазиева были приобретены в 2017 году. Мухаммедкалый Абылгазиев в это время был первым вице-премьер-министром. При этом у экс-премьера нет никакого имущества.

Ранее 22 октября издание «Вечерний Бишкек» сообщило, что экс-премьер подал заявку на разведку и разработку месторождения Чолок-Терек в Нарынской области. Позже в этот же день Абылгазиев опроверг причастность к заявке.

Премьерство Абылгазиева

Мухаммедкалый Абылгазиев возглавил кабмин Кыргызстана в августе 2018 года и пробыл на этой должности дольше многих премьеров в стране. Депутаты одобрили его кандидатуру на пост сразу после того, как вынесли вотум недоверия его предшественнику Сапару Исакову.

Последний был соратником бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его отправили в отставку фоне противостояния между нынешним главой государства Сооронбаем Жээнбековым и его предшественником.

Абылгазиев чуть не лишился должности из-за скандала с компанией КТ «Мобайл», который произошел в мае 2019 года. Тогда выяснилось, что Абылгазиев имеет родственные связи с замгендиректора компании Эрназаром Рысалиевым.

Депутат Жанар Акаев в конце мая 2020 года обвинил Абылгазиева в том, что тот может быть связан с продажей радиочастот «за бесценок». На фоне этих обвинений премьер-министр ушел в краткосрочный отпуск, чтобы никто не заподозрил его «в давлении на следственные органы». Уже в середине июня Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку и его на посту премьера сменил Кубатбек Боронов.

21 октября экс-премьера Абылгазиева допросили в финполе. До этого фамилия его всплывала в нескольких делах, которыми сейчас занимаются Генпрокуратура и финпол. Это тот же скандал с продажей радиочастот, а также дела о коррупции при получении средств, выделенных во время пандемии Кыргызстану иностранными донорами на борьбу с коронавирусом.