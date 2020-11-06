И.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев во время демонтажа забора вокруг Белого дома поделился со своими планами по градостроительству. Он пообещал, что теперь у здания парламента смогут свободно гулять даже собаки, а мемориальную доску погибшим 7 апреля оставят на память.

«Вот это все моя [мэрии] земля. Здесь свободно будут ходить все, кто захочет. Так, как это было раньше. Охрана “Белого дома” будет, скорее всего, находиться внутри здания так же, как это организовано в Доме правительства. Ничего страшного в этом не вижу», — сказал он.

Мемориальные доски о погибших во время апрельской революции 2010 года, установленные на заборе у Белого дома, оставят.

«Мы не планируем сносить эту часть забора. Не планируется и переустановка мемориальных досок. Они останутся нетронутыми, как осталась когда-то целой часть снесенной Берлинской стены. Это же часть истории», — сказал и.о. мэра.

Тулобаев также заявил, что мэрия под его руководством изменит направление своей работы с озеленения на улучшение условий для пешеходов.

«Азиз Суракматов [предыдущий мэр] он очень хорошие вещи начал. Он начал строить парки. Я хочу в городе построить все тротуары — нормальными сделать, для человеческих условий», — сказал Тулобаев.

Также Тулобаев пообещал, что мэром будет лишь до апреля, и не претендует на второй срок мэрства.

Хозяйственники против коррупции

Сейчас недавно назначенный и.о. мэра Бишкека занимается вопросами застройщиков. Он создал несколько групп чиновников муниципалитета, чтобы разобраться в законности строительства домов до 1999 года и после этого периода.

Также отдельная группа рассматривает обустройство района Токольдош возле набережной по проспекту Чуй. Тулобаев 1 ноября опубликовал фотографии укладки асфальта на одной из улиц района.

В тот же день и.о. мэра официально заявил, что мэрия работает вне политики, как обычные хозяйственники. Однако уже 6 ноября он призвал горожан помочь ему в борьбе с коррупцией.

«В городе есть очень большие интересы. Очень больших сил и людей. Но мы должны вместе победить эти трудности. Помогите мне. Я буду все говорить открыто. Я не пойду ни на одно решение против горожан. Сломаем устоявшиеся обычаи, разорвем коррупционные схемы», — написал Тулобаев.

Кроме долгов арендаторов мэрии в размере 380 млн сомов, Тулобаев еще озабочен эпидситуацией в Бишкеке. 4 ноября он заявил, что готовит решение о закрытии тойкана на две недели из-за обостряющейся обстановки с COVID-19.

На 6 ноября в Кыргызстане коронавирусом заразились 61 748 человек, 21 171 из них зафиксированы в Бишкеке.

Премьер-министр и и.о. президента назначил Балбака Тулобаева временным мэром 27 октября. После отставки Азиза Суракматова 20 октября кресло столичного градоначальника стало предметом раздора сразу между несколькими кандидатами. На него претендовал экс-мэр Нариман Тюлеев, но бишкекчане выступили против него.

Затем свою кандидатуру на пост мэра выставил соратник Камчыбека Ташиева и Садыра Жапарова мекенчиловец Торохан Жунусбеков. В итоге временное руководство мэрией поручили бывшему руководителю аппарата мэрии и полпреду правительства в Иссык-Кульской области Тулобаеву.