Фото: МИД КР. Фото: МИД КР.

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев 6 ноября во время рабочей поездки в Узбекистан встретился с премьер-министром страны Абдуллой Ариповым. Чиновники обсудили политическую ситуацию в Кыргызстане и взаимное сотрудничество между странами.

По данным пресс-службы Кыргызстана, узбекская сторона выразила готовность поддержать страну в проведении предстоящих реформ.

«Узбекистан также готов оказать финансово-техническую и продовольственную помощь для экономики и борьбы с COVID-19. Кроме этого, узбекская сторона выразила готовность в строительстве лечебно-оздоровительного учреждения в Кыргызстане», — сообщила пресс-служба МИД Кыргызстана.

Чиновники также обсудили важность строительства железной дороги Китай—Кыргызстан—Узбекистан и торгово-логистических центров на приграничных территориях.

Этим же днём Казакбаев встречался с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Чиновники обсудили вопросы завершения процесса делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы.

*Длина кыргызско-узбекской границы простирается на 1 388 километров. Из них описаны и делимитированы 1 170,53 километра. Спорными остаются чуть более 200 км.

Глава МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев уже не первый раз обращается за финансовой помощью к соседним странам. Так, в октябре он посетил Казахстан, где встречался с президентом и премьер-министром.

Казакбаев говорил, что Кыргызстану нужна финансовая помощь для поддержания бюджета страны и обеспечения продовольственной безопасности. Он также просил Казахстан помочь с медикаментами и средствами защиты для минздрава.

На фоне пандемии коронавируса и политических потрясений в Кыргызстане образовался затяжной экономический кризис. Дефицит бюджета достиг рекордных 35,6 млрд сомов, а внешние кредиторы и доноры приостанавливают финансовые вливания в республику.