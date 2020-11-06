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Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 6 ноября в Бишкеке скончались три пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии по всей стране скончались 1 170 пациентов.

По данным штаба, в Кыргызстане за сутки выявили 439 новых случаев заражения коронавирусом:

  • Бишкек — 166;
  • Ош — 17;
  • Чуйская область — 55;
  • Ошская область — 24;
  • Таласская область — 17;
  • Нарынская область — 11;
  • Иссык-Кульская область — 45;
  • Джалал-Абадская область — 52;
  • Баткенская область — 52.

Всего за время пандемии в Кыргызстане выявили 61 748 случаев заражения COVID-19.

Из больниц и стационаров за сутки выписали 512 пациентов. За весь период с выздоровлением выписали 52 855 пациентов.

Среди медработников на 6 ноября выявили один новый случай заражения. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 11 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 635 медиков, из которых всего выздоровели 3 398 медработников.

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