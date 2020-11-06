Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 6 ноября в Бишкеке скончались три пациента с коронавирусом.
Всего за время пандемии по всей стране скончались 1 170 пациентов.
По данным штаба, в Кыргызстане за сутки выявили 439 новых случаев заражения коронавирусом:
- Бишкек — 166;
- Ош — 17;
- Чуйская область — 55;
- Ошская область — 24;
- Таласская область — 17;
- Нарынская область — 11;
- Иссык-Кульская область — 45;
- Джалал-Абадская область — 52;
- Баткенская область — 52.
Всего за время пандемии в Кыргызстане выявили 61 748 случаев заражения COVID-19.
Из больниц и стационаров за сутки выписали 512 пациентов. За весь период с выздоровлением выписали 52 855 пациентов.
Среди медработников на 6 ноября выявили один новый случай заражения. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 11 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 635 медиков, из которых всего выздоровели 3 398 медработников.