Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 6 ноября в Бишкеке скончались три пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии по всей стране скончались 1 170 пациентов.

По данным штаба, в Кыргызстане за сутки выявили 439 новых случаев заражения коронавирусом:

Бишкек — 166;

Ош — 17;

Чуйская область — 55;

Ошская область — 24;

Таласская область — 17;

Нарынская область — 11;

Иссык-Кульская область — 45;

Джалал-Абадская область — 52;

Баткенская область — 52.

Всего за время пандемии в Кыргызстане выявили 61 748 случаев заражения COVID-19.

Из больниц и стационаров за сутки выписали 512 пациентов. За весь период с выздоровлением выписали 52 855 пациентов.

Среди медработников на 6 ноября выявили один новый случай заражения. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 11 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 635 медиков, из которых всего выздоровели 3 398 медработников.