Журналист Ыдырыс Исаков опубликовал видео-расследование. Он расказал, как власти осваивали жилой массив Кен Сай на окраине города Ош. Строительные работы начали еще в 2011 году при губернаторе Ошской области — тогда им был Сооронбай Жээнбеков. Однако сейчас там «никто, кроме ящериц и муравьев» не живет, так как нет ни воды, ни электричества, ни дорог.
В видео Исаков объясняет, что после Ошских событий в 2010 году городские жители, у которых не было земли, начали захватывать территорию на окраине Оша. Тогда власти города Ош и Ошской области, чтобы остановить захват земель, решили разделить массив Кен Сай на участки и распределить среди людей. В итоге 1624 га территории массива были разделены между 10 500 людьми.
«С тех пор прошло 9 лет и ничего не изменилось. Пропали деньги, которые были выделены сюда — они испарились, как-будто впитались в песок», — говорит журналист на фоне построенного на пустыре дома.
Миллиард(ы)
По словам Исакова, только лишь на освоение этой территории требовалось 10 млрд сомов, из которых власти выделили около 1 млрд.
«Для доверия народа Дирекция по восстановлению городов Ош и Джалал-Абад сразу выделила 257 млн сомов. По данным управления капстроительства Ошской области работа была выполнена лишь на 139 млн сомов — а деятельность на остальные 118 млн сомов не проводили уже 9 лет», — рассказывает журналист.
Управление капстроительства (УКС) Ошской области выделило еще 730 млн сомов на освоение массива Кен Сай.
Фирма ничего не сделала за 9 лет.
«Например, на обеспечение Кен Сая электроэнергией фирме СУТрансПромЖилСтрой был дан заказ на 240 млн сомов. 205 млн из них перевели ей сразу же, а 35 млн сомов — еще нет. А фирма ничего не сделала за 9 лет, кроме как привезти из России два трансформатора. Спецкомиссия пришла к выводу, что эта фирма выполнила работу лишь на 134 млн сомов», — сообщил журналист.
Цена производителей при продаже этих трансформаторов составляет около 10-11 млн сомов. Однако, по его данным, в отчетах указывали, что они стоят по 40-50 млн сомов.
«Может. из-за этого или по другим причинам, за эти 9 лет провода так и не дошли до трансформаторов, так же как и до тех столбов. А народ из-за того, что просто на пустоши установили столбы, называют этот массив Кен Сай джунгли беспроводных и голых столбов», — сказал Исаков.
Замглавы УКС Ошской области Дамир Калыкбердиев сказал журналисту, что строительство «было произведено по средствам», однако для их продолжения нужны еще деньги.
За 9 лет работ массив освоен лишь на 10%.
Никаких усилий от Жээнбекова
«Эти миллионы выделяли в 2011-2013 годах. Бывший в 2010-2015 годах губернатором Ошской области Сооронбай Жээнбеков, несмотря на свои обещания, не приложил даже маленьких усилий для освоения массива Кен Сай. И когда возглавил правительство, и даже став президентом», — отметил Исаков.
Журналист связался с возглавлявшим комиссию по распределению земель Эмилем Рахмановым, который подтвердил, что большая часть земель распределялась через обладминистрацию во главе с Жээнбековым.
«Кен Сай разделен на два: одна часть в 500 га была распределена через мэрию, а вторая — 1 200 га — через Обладминистрацию. Все происходило только через Госдирекцию — централизивано от правительства. Мэрия никакие затраты не делала», — рассказал Рахманов.
Исаков нашел одного из 10 500 ошан, которые «поверили властям и взяли участки в Кен Сае». Алимбек Бегалиев рассказал журналисту, что сейчас живет в 3-комнатной квартире в Оше с женой, сыном, невесткой и шестью внуками.
«Туда должны провести свет, воду, построить дорогу. Если бы все это было сделано, то мы бы уже начали строить. Сейчас мы вдесятером живем в одном доме, не можем отделиться», — поделился мужчина.