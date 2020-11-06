Журналист Ыдырыс Исаков опубликовал видео-расследование. Он расказал, как власти осваивали жилой массив Кен Сай на окраине города Ош. Строительные работы начали еще в 2011 году при губернаторе Ошской области — тогда им был Сооронбай Жээнбеков. Однако сейчас там «никто, кроме ящериц и муравьев» не живет, так как нет ни воды, ни электричества, ни дорог.

В видео Исаков объясняет, что после Ошских событий в 2010 году городские жители, у которых не было земли, начали захватывать территорию на окраине Оша. Тогда власти города Ош и Ошской области, чтобы остановить захват земель, решили разделить массив Кен Сай на участки и распределить среди людей. В итоге 1624 га территории массива были разделены между 10 500 людьми.

«С тех пор прошло 9 лет и ничего не изменилось. Пропали деньги, которые были выделены сюда — они испарились, как-будто впитались в песок», — говорит журналист на фоне построенного на пустыре дома.

Миллиард(ы)

По словам Исакова, только лишь на освоение этой территории требовалось 10 млрд сомов, из которых власти выделили около 1 млрд.

«Для доверия народа Дирекция по восстановлению городов Ош и Джалал-Абад сразу выделила 257 млн сомов. По данным управления капстроительства Ошской области работа была выполнена лишь на 139 млн сомов — а деятельность на остальные 118 млн сомов не проводили уже 9 лет», — рассказывает журналист.

Управление капстроительства (УКС) Ошской области выделило еще 730 млн сомов на освоение массива Кен Сай.