После захвата Белого дома сторонники Садыра Жапарова ежедневно митинговали в Бишкеке возле Дома правительства. Акциями протеста они добились того, что их лидер стал сначала премьер-министром, а затем и отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Путем угроз они настояли на том, чтобы спикер Канатбек Исаев, который по закону должен был исполнять полномочия главы государства до выборов нового президента, передал их Жапарову.

Все это время протестующих из регионов страны обеспечивали ночлегом, транспортом и едой. А правоохранители не трогали сторонников Жапарова даже когда они нарушали режим ЧП и комендантский час, и делали провокационные заявления. «Клооп» попытался выяснить, кто пустил митингующих жить в гостиницу «Ак-Кеме», которая принадлежит государству.

Двойной захват

Прежде всего, прибывшие из разных регионов Кыргызстана митингующие имели крышу над головой: их размещали как в мелких гостиницах, так и в отелях покрупнее. А одна из групп поддержки будущего и.о. президента и вовсе захватила отель «Ак-Кеме», который находится на балансе государства с 2017 года.

Тогда Фонд управления госимуществом забрал здание себе из-за долга его руководства в более 452 млн сомов. Директор «Ак-Кеме» Руслан Сарымсаков заявил, что это «рейдерский захват», но вернуть себе отель не смог.

ФУГИ почти сразу передал его в ведение госпредприятию «Мулк», которое создали в том же году для управления спорным имуществом.

В апреле 2020 года предприятие, по данным минюста, прошло перерегистрацию и стало именоваться «Государственное предприятие «Дирекция по управлению объектами».

Номера «Ак-Кеме» после начала пандемии коронавируса на какое-то время превратили в обсервацию, потом там была карантинная зона для медиков. Объект во время пандемии курировали минздрав и МЧС и он остался в статусе законсервированной обсервации на случай второй волны коронавируса.

«Мулк», то есть теперь «Дирекцию по управлению объектами», уже почти два года возглавляет Тариел Келдибекович Каримов. Журналистам «Клоопа» не удалось узнать у самого Каримова, на каком основании на территории отеля, который принадлежит государству, разместились демонстранты. «Дирекция по управлению объектами» отказалась дать его контактные данные или же соединить через приемную.

«В приемной городского телефона нет, мобильные номера сотрудников мы не даем», — отметили в бухгалтерии учреждения.

Бухгалтерия, к слову, оказалась единственным местом госпредприятия, телефонный номер которого можно было достать из открытых источников.

«Дирекция по управлению объектами» так на диалог и не вышла. Зато удалось связаться с Мунарбеком Кадыровым, который сейчас возглавляет «Ак-Кеме». По словам директора отеля, объект за время политического кризиса захватили дважды, причем абсолютно безнаказанно.

По его словам, днем 6 октября на территорию «Ак-Кеме» пришел бывший владелец Сарымсаков со своими людьми и попытался вернуть отель себе. Он выставил свою охрану и ушел, но вечером того же дня здание захватили около 70 человек, выгнав охранников Сарымсакова. Они представились членами общественного движения «Кырк Уруу Жети Дубан».

Демонстранты удерживали гособъект целую неделю, вытеснив находившихся там медработников.

По словам Кадырова, до 6 октября в «Ак-Кеме» находились 40 врачей и медсестер — это был обсервационный центр. По протоколу Республиканского штаба и указу минздрава, в гостинице проживали медики, которые боролись с коронавирусом в красной зоне.

«Они [“Кырк Уруу Жети Дубан”] просто сами зашли и жили до 15 числа у нас в отеле. Мы дали им только помещение, с едой и другими вопросами они разбирались сами», — рассказал Кадыров.

Кадыров утверждает, что он обращался к Курсану Асанову, который на тот момент был самопровозглашенным и.о. главы МВД и к Алмазбеку Орозалиеву, ставшему комендантом Бишкека в период ЧП, и к главе ГУВД Бишкека Канату Джумагазиеву.

«Они оказали давление на сотрудников гостиницы, сказали: “Гостиница принадлежит народу, с сегодняшнего дня мы ей будем пользоваться”, и заняли ее, поставили юрту во дворе», — говорится в заявлении Кадырова к правоохранителям.

По словам Кадырова, только 15 октября в отель прибыла милиция и «все отправились домой». Именно в этот день в отставку подал Сооронбай Жээнбеков, который на тот момент была на посту президента.

По словам Кадырова, целую неделю МВД, ГУВД и комендатура игнорировали жалобу на захват.

«Такая уж была ситуация, сами знаете», — заключил он.

В пресс-службе МВД журналистов «Клоопа» с вопросами о том, почему силовые структуры бездействовали фактически неделю, перенаправили в столичный ГУВД. Там сразу ответить не смогли.

«Мы отправили запрос в [следственную службу], когда они предоставят информацию, сможем дать ответ», — отметили в пресс-службе.

Но и через несколько дней добиться ответа от правоохранителей не удалось. При этом в пресс-службе сказали, что возможно журналисты не получат ответы в установленный законом срок в 14 дней.

«Это же независимый процессуальный орган, посчитают нужным — дадут информацию, не посчитают — не дадут, у них может быть какая-то следственная тайна», — отметили в пресс-службе.

Кадыров подчеркнул, что за а время проживания группировки, поддерживающей Садыра Жапарова, отелю был нанесен ущерб, который еще до конца не оценили. Кто будет возмещать его, неясно.

Стоит отметить, что пятерых лидеров движения за несколько дней до выборов в парламент 4 октября и политического кризиса арестовало МВД. Их и еще чуть более двадцати представителей «Кырк Уруу Жети Дубан» подозревали в разжигании розни и призывах к захвату власти. По данным правоохранителей, четверо из пяти лидеров уже были ранее судимыми за изнасилование, грабеж и контрабанду наркотиков.

Вопросы без ответов

Чтобы узнать, кто будет нести ответственность за нарушения закона, совершенные от лица людей, которые поддерживали Садыра Жапарова, мы обратились к его представителю, пресс-секретарю Дастану Дюшекееву.

Дюшекеев сам на спорные вопросы отвечать не стал, сославшись на занятость. Он перенаправил журналистов «Клоопа» к завотделом информационного обеспечения аппарата правительства Бактыбеку Рысалиеву.

Рысалиев на вопросы ответить согласился, но в момент обращения сделать это отказался, сославшись на занятость и совещание. При повторном обращении к Рысалиеву журналистов он пообещал связаться с «Клоопом» сам — когда освободится.

С третьей попытки, 28 октября, удалось добиться того, что чиновник решил взглянуть на вопросы в письменном виде. После чего он стал недоступен: чиновник перестал отвечать на телефонные звонки. 5 ноября мы вновь обратились к Дюшекееву, и на вопросы решил взглянуть в письменном виде уже он. Редакция ждет на них ответ.

Материал подготовили: Елена Короткова, Айдай Токоева