Фото: Сейтек Талас уулу

Накануне в социальных сетях распространили фотографию бывшего президента Алмазбека Атамбаева во дворе колонии №47.

ГСИН начала проверку и обнаружила телефон, на который было сделано фото. Ведомство установило причастность двух человек к съемке — их отправили в карцер на 15 суток.

Атамбаева перевели в колонию в конце октября, до этого он находился в СИЗО ГКНБ, где объявил голодовку.

Бывший президент был задержан по делу о незаконном освобождении кримавторитера Азиза Батукаева. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы.