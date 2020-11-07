Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли двв пациента с коронавирусом — оба в Ошской области.
Всего за весь период пандемии зафиксировали 1 172 смерти от COVID-19.
По данным штаба за сутки выявили 556 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных в Бишкеке.
• Бишкек — 160;
• Чуйская область — 95;
• Джалал-Абадская область — 91;
• Ошская область — 54;
• Баткенская область — 50;
• Ош — 42;
• Иссык-Кульская область — 40;
• Таласская область — 17;
• Нарынская область — 7.
Всего за все время пандемии в стране выявили 62 304 случаев заражения COVID-19.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 551 пациент. Всего за время пандемии выписали 53 406 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников выявили 5 новых случаев заражения COVID-19. Три случая в Иссык-Кульской области и по одному случаю в Ошской и Батенской областях.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 12 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 3 640 медиков, из которых всего выздоровели 3 410 медработников.