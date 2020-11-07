Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли двв пациента с коронавирусом — оба в Ошской области.



Всего за весь период пандемии зафиксировали 1 172 смерти от COVID-19.



По данным штаба за сутки выявили 556 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных в Бишкеке.





• Бишкек — 160;

• Чуйская область — 95;

• Джалал-Абадская область — 91;

• Ошская область — 54;

• Баткенская область — 50;

• Ош — 42;

• Иссык-Кульская область — 40;

• Таласская область — 17;

• Нарынская область — 7.



Всего за все время пандемии в стране выявили 62 304 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 551 пациент. Всего за время пандемии выписали 53 406 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.



Среди медработников выявили 5 новых случаев заражения COVID-19. Три случая в Иссык-Кульской области и по одному случаю в Ошской и Батенской областях.



Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 12 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 3 640 медиков, из которых всего выздоровели 3 410 медработников.