Экс-президент Сооронбай Жээнбеков, его предшественница на этом посту Роза Отунбаева и и.о. президента и премьер-министр Садыр Жапаров посетили Национально-историко мемориальный комплекс «Ата-Бейит» в честь дня истории и памяти предков.

Это первое появление Жээнбекова на официальном мероприятии после его отставки.

Также возложили цветы к мемориалу спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов, председатель Верховного суда Гульбара Калиева, руководитель аппарата президента Суйунбек Касмамбетов и начальник Генштаба Вооруженных сил Таалайбек Омуралиев.

Участники мероприятия прочли поминальную молитву и возложили цветы к мемориалу памяти погибших в​ ходе трагических событий 1916 года, памятнику-мемориалу жертвам политических репрессий, могиле писателя Чингиза Айтматова и​ мемориалу героев Апрельской народной революции 2010 года.