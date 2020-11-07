1 min read

Абдыманап Карчыгаев, представитель аграрно-промышленной корпорации «Ренессанс», возмущен действиями кыргызских журналистов. Они обратили слишком много внимания на контракт, заключенный от его лица с известной лоббистской компанией Dickens & Madson Canada.

В обмен на $1 млн компания, которую возглавляет бывший офицер израильской военной разведки Ари Бен-Менаше, должна лоббировать интересы Кыргызстана и привлекать инвесторов.

Для бюджета страны это не несет нагрузки это будут гранты, а не кредиты. Об этом Карчыгаев заявил на пресс-конференции, возмутившись, что журналисты использовали непонятные источники, рассказывая о контракте.

«Я не знаю, откуда вы эту информацию черпали. На официальном американском сайте она была выставлена после оплаты мной полумиллиона долларов, поэтому американские СМИ открыто везде публично [ее заявляли]. Откуда вы взяли эту информацию, я не знаю», возмутился он, добавив, что не знает, чем вообще занимался Ари Бен-Менаше до открытия компании, базирующейся в Канаде.

Про взаимоотношения с Садыром Жапаровым

Карчыгаев заявил, что не имеет близкого знакомства с и.о.президента, премьером Садыром Жапаровым. Хотя и обращался к нему за помощью.

«Я вам заявляю: я никогда Садыра Жапарова не использовал, как пишут некоторые журналисты! Я с Садыром Жапаровым не сидел рядом, я Садыра Жапарова никогда не подставлял, я просто к нему обращался: “Если ко мне придут большие деньги, сможете меня защищать?”», подчеркнул он.

Зачем вообще обращаться к лоббистской компании?

По словам Карчыгаева, он хотел просто помочь Кыргызстану решить его проблемы.

«Я заключил с ним [Ари-Беном Менаше] контракт на восемь миллиардов шестьсот миллионов долларов США. Из них 600 млн на COVID-19 должны выделяться через грант и будут построены больницы, 4 млрд для поднятия экономики, 2 млрд чтобы мы закрыли китайский долг и 2 млрд на агросектор, АПК, как частному сектору.

Мы должны построить заводы, фабрики, и вернуть своих соотечественников, которые трудятся в разных городах России», отметил он.

Добавив, что «болеет за то, чтобы народ и его дети не скитались в разных странах и искали счастье, которое можно построить и у себя дома». А никаких интересов Жапарова он в контракте не учитывал.

«Садыр Жапаров об этом не знает. Садыра Жапарова подписей там [на контракте] тоже нету, и раздувать ничего не надо. В контрактах не упоминается ни премьер, ни правительство, а только моя компания «Ренессанс». Жапаров упоминается только на сайте [FARA], это я сегодня только обнаружил, в основном контракте нет его», возмущается бизнесмен.

Карчыгаев не понимает, почему к его идее столько внимания со стороны СМИ.

«Когда я начинал эту работу, Садыр Жапаров еще в тюрьме сидел. Сооронбай Жээнбеков меня не принимал, Кубатбек Боронов меня не принимал, когда я сказал, что собираюсь приглашать инвесторов, в МИД сказали, что “Да, мы знаем, что вы хотите помочь Кыргызстану закрыть внешний долг перед Китаем, это благородно, но, байке, они занимались торговлей оружием”», отметил он.

По словам бизнесмена, журналисты зря обратили внимание на договор и начали искать в нем двойное дно. И раздувают из мухи слона.

«Вон сколько пишут про Путина, про Жапарова, что он из Баткена в Ош самолетами летает в такое время…Это же вы же пишете, вы раздуваете!

Надо быть реальным, честным: он [Садыр Жапаров] же вас просил тогда, когда стал премьер-министром “Журналисты, помогите мне, укажите, где коррупция!” Здесь что, коррупцией пахнет? Так нельзя, я для народа стараюсь это сделать, а не для себя», подытожил Карчыгаев.

На какие средства оплатили услуги Dickens & Madson?

Вопросы журналистов о том, откуда взялись средства на оплату услуг канадской компании, Карчыгаев практически оставил без ответа. По его данным «Ренессанс» был создан в 2019 году и еще не приносит достаточной прибыли.

Поэтому заключать договор во благо страны помогали некие неизвестные друзья. Позже Карчыгаев надеется получить свои деньги обратно и возглавить «Ренессанс», которым сейчас руководит его сын.

«Моя компания была создана в прошлом году, когда я вернулся из России, где занимался бизнесом, прожил там десять лет. Мои друзья помогли, которые в Москве, они заплатили за меня. Кто-то внес 115 тысяч, другой 250 тысяч долларов.

Остальные тоже готовы помочь. Я должен буду вернуть их потом друзьям! Вот я заплачу адвокатам в Америке, оттуда и деньги при инвестициях будут», заверил он.

Что будет дальше?

Если все сложится так, как надеется Карчыгаев, Кыргызстан решит свои проблемы, а сам он станет одним из главных лиц в стране будет смотреть за тем, как текут в страну финансовые потоки.

«После оплаты лоббирующая компания инвесторов сделает со мной встречу, которые дадут мне деньги. Когда деньги поступать будут сюда, то уже потом президент, шейх встретится с Жапаровым или кто там будет управлять страной, Я всегда буду присутствовать и сопровождать [этот процесс], какой бы президент и премьер не был», заявил он.

Пока же республика не получит ни доллара: Карчыгаев должен еще полмиллиона долларов за услуги лоббистов.

«Если я заплачу остальные $500 тысяч, то они отправят деньги на COVID-19 хоть завтра. Но у меня их пока нет. Друзья предоставили здание чтобы я выставил его в залог и я заплатил», заявил он, отказавшись разгласить подробности сделки. «Какая вам разница, какое здание? Вам все надо знать! Где я с кем сплю, я должен сказать, с кем я сплю? Не надо, немного соблюдайте этикет!»

Кто в итоге подал идею Карчыгаеву и поддерживает его в его начинании, тоже осталось тайной.

«А вам какая разница? За мной я сам стою»,заключил он.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА