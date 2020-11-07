Абдыманап Карчыгаев, представитель аграрно-промышленной корпорации «Ренессанс», возмущен действиями кыргызских журналистов. Они обратили слишком много внимания на контракт, заключенный от его лица с известной лоббистской компанией Dickens & Madson Canada.

В обмен на $1 млн компания, которую возглавляет бывший офицер израильской военной разведки Ари Бен-Менаше, должна лоббировать интересы Кыргызстана и привлекать инвесторов.

Для бюджета страны это не несет нагрузки — это будут гранты, а не кредиты. Об этом Карчыгаев заявил на пресс-конференции, возмутившись, что журналисты использовали непонятные источники, рассказывая о контракте.

«Я не знаю, откуда вы эту информацию черпали. На официальном американском сайте она была выставлена после оплаты мной полумиллиона долларов, поэтому американские СМИ открыто везде публично [ее заявляли]. Откуда вы взяли эту информацию, я не знаю», — возмутился он, добавив, что не знает, чем вообще занимался Ари Бен-Менаше до открытия компании, базирующейся в Канаде.

Про взаимоотношения с Садыром Жапаровым

Карчыгаев заявил, что не имеет близкого знакомства с и.о.президента, премьером Садыром Жапаровым. Хотя и обращался к нему за помощью.

«Я вам заявляю: я никогда Садыра Жапарова не использовал, как пишут некоторые журналисты! Я с Садыром Жапаровым не сидел рядом, я Садыра Жапарова никогда не подставлял, я просто к нему обращался: “Если ко мне придут большие деньги, сможете меня защищать?”», — подчеркнул он.

Зачем вообще обращаться к лоббистской компании?

По словам Карчыгаева, он хотел просто помочь Кыргызстану решить его проблемы.

«Я заключил с ним [Ари-Беном Менаше] контракт на восемь миллиардов шестьсот миллионов долларов США. Из них 600 млн на COVID-19 должны выделяться через грант и будут построены больницы, 4 млрд для поднятия экономики, 2 млрд чтобы мы закрыли китайский долг и 2 млрд на агросектор, АПК, как частному сектору.

Мы должны построить заводы, фабрики, и вернуть своих соотечественников, которые трудятся в разных городах России», — отметил он.

Добавив, что «болеет за то, чтобы народ и его дети не скитались в разных странах и искали счастье, которое можно построить и у себя дома». А никаких интересов Жапарова он в контракте не учитывал.

«Садыр Жапаров об этом не знает. Садыра Жапарова подписей там [на контракте] тоже нету, и раздувать ничего не надо. В контрактах не упоминается ни премьер, ни правительство, а только моя компания «Ренессанс». Жапаров упоминается только на сайте [FARA], это я сегодня только обнаружил, в основном контракте нет его», — возмущается бизнесмен.

Карчыгаев не понимает, почему к его идее столько внимания со стороны СМИ.

«Когда я начинал эту работу, Садыр Жапаров еще в тюрьме сидел. Сооронбай Жээнбеков меня не принимал, Кубатбек Боронов меня не принимал, когда я сказал, что собираюсь приглашать инвесторов, в МИД сказали, что “Да, мы знаем, что вы хотите помочь Кыргызстану закрыть внешний долг перед Китаем, это благородно, но, байке, они занимались торговлей оружием”», — отметил он.

По словам бизнесмена, журналисты зря обратили внимание на договор и начали искать в нем двойное дно. И раздувают из мухи слона.

«Вон сколько пишут про Путина, про Жапарова, что он из Баткена в Ош самолетами летает в такое время…Это же вы же пишете, вы раздуваете!

Надо быть реальным, честным: он [Садыр Жапаров] же вас просил тогда, когда стал премьер-министром “Журналисты, помогите мне, укажите, где коррупция!” Здесь что, коррупцией пахнет? Так нельзя, я для народа стараюсь это сделать, а не для себя», — подытожил Карчыгаев.

На какие средства оплатили услуги Dickens & Madson?

Вопросы журналистов о том, откуда взялись средства на оплату услуг канадской компании, Карчыгаев практически оставил без ответа. По его данным «Ренессанс» был создан в 2019 году и еще не приносит достаточной прибыли.

Поэтому заключать договор во благо страны помогали некие неизвестные друзья. Позже Карчыгаев надеется получить свои деньги обратно и возглавить «Ренессанс», которым сейчас руководит его сын.

«Моя компания была создана в прошлом году, когда я вернулся из России, где занимался бизнесом, прожил там десять лет. Мои друзья помогли, которые в Москве, они заплатили за меня. Кто-то внес 115 тысяч, другой 250 тысяч долларов.

Остальные тоже готовы помочь. Я должен буду вернуть их потом друзьям! Вот я заплачу адвокатам в Америке, оттуда и деньги при инвестициях будут», — заверил он.

Что будет дальше?

Если все сложится так, как надеется Карчыгаев, Кыргызстан решит свои проблемы, а сам он станет одним из главных лиц в стране — будет смотреть за тем, как текут в страну финансовые потоки.

«После оплаты лоббирующая компания инвесторов сделает со мной встречу, которые дадут мне деньги. Когда деньги поступать будут сюда, то уже потом президент, шейх встретится с Жапаровым или кто там будет управлять страной, Я всегда буду присутствовать и сопровождать [этот процесс], какой бы президент и премьер не был», — заявил он.

Пока же республика не получит ни доллара: Карчыгаев должен еще полмиллиона долларов за услуги лоббистов.

«Если я заплачу остальные $500 тысяч, то они отправят деньги на COVID-19 хоть завтра. Но у меня их пока нет. Друзья предоставили здание чтобы я выставил его в залог и я заплатил», — заявил он, отказавшись разгласить подробности сделки. — «Какая вам разница, какое здание? Вам все надо знать! Где я с кем сплю, я должен сказать, с кем я сплю? Не надо, немного соблюдайте этикет!»

Кто в итоге подал идею Карчыгаеву и поддерживает его в его начинании, тоже осталось тайной.

«А вам какая разница? За мной я сам стою», — заключил он.