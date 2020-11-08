Художник Сергей Келлер опубликовал фото мурала в селе Саруу. «Думаю. Проверяю. Учусь» написано на стене.

Это уже второй мурал с подобным посылом, которые в селе Саруу в Иссык-Кульской области нарисовали художники DOXA art.

«При разработке эскиза к этому муралу мы, так же как и в прошлый раз, сотрудничали с местными школьниками, которые с удовольствием сфотографировались для этой работы», — рассказал Келлер в своем фейсбуке.

Проект DOXA art создает граффити, инсталляции и картины, которые украшают не только Кыргызстан, но и другие страны. Они известны оммажами кыргызским художникам — так стены бишкекских школ они украсили осовремененными версиями картин Семена Чуйкова. На Иссык-Куле их муралы можно увидеть не только в селе Саруу, но и на стенах детского лагеря «Жетиген», где они изобразили детские мечты.

Создают они важные картины и на социальные темы — например, посвятили мурал врачам, борющимся с коронавирусом, и увековечили юную Бурулай Турдалы кызы, похищенную для принуждения к браку и убитую похитителем.