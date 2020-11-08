Кандидат от демократов Джо Байден выиграл выборы президента США и станет 46-м главой государства в истории этой страны.

Камала Харрис станет первой женщиной на посту вице-президента США, она также станет первой афроамериканкой на столь высокой должности.

Выборы президента прошли в США в единый день голосования 3 ноября, но ещё несколько дней ушло на утверждение результатов: это было, в первую очередь, связано с обработкой голосов, поданных через почту.

Главной интригой оставались результаты в нескольких так называемых «колеблющихся» штатах — тех, где до конца не было понятно, кто из кандидатов лидирует.

В итоге решающим стал подсчёт голосов в штате Пенсильвания — Байден выиграл в нём и это прибавило ему сразу 20 голосов коллегии выборщиков.

На утро воскресенья победитель остаётся неизвестным только в Северной Каролине и Джорджии, но это уже не имеет большого значения — благодаря победе в Пенсильвании Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков.

Отмена указов Трампа

Сразу после объявления о победе, Байден заявил о том, что его первыми задачами будет борьба с пандемией коронавируса, которая унесла жизни более 240 тысяч американцев, а также восстановление единства в стране.

Кроме того, Байден пообещал сразу же отменить целый ряд указов Дональда Трампа — включая тот, что ограничил иммиграцию в США гражданам из преимущественно мусульманских стран.

Кыргызстан тоже попал под ограничения указа Трампа, и если Байден сдержит своё обещание, то граждане Кыргызстана, скорее всего, снова смогут эмигрировать в США — они были лишены этой возможности с февраля 2020 года.

I hope every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. pic.twitter.com/E4GYfr2QoO — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 8, 2020

Первая афроамериканка на столь высокой позиции

Одним из достижений победы команды Байден-Харрис стало то, что впервые в истории США пост вице-президента займёт женщина. Более того, 56-летняя Камала Харрис — первая афроамериканка и первая женщина с индийскими корнями на столь высокой должности.

Дочь мигрантов из Ямайки и Индии, Харрис родилась в калифорнийском Окленде и, получив степень доктора юридических наук, проработала значительную часть жизни в системе прокуратуры Сан-Франциско и его пригородов.

В 2011 году Харрис была избрана генпрокурором Калифорнии, а в 2016 году прошла в Сенат США от Калифорнии.

Генпрокурор Калифорнии Харрис объявляет о задержании 101 члена наркокартеля в городе Лос Баньос, штат Калифорния. Фото: офис генпрокурора Калифорнии

Харрис известна своей приверженностью защите прав человека — особенно её попытками отменить смертную казнь, а также борьбой за права меньшинств и ЛГБТ-людей. Кроме того, будучи генпрокурором Калифорнии, она развернула масштабную борьбу с организованной преступностью, которая привела к массовым арестам лидеров и членов наркокартелей.

Трамп не хочет сдаваться

Тем временем, пока ещё действующий президент США Дональд Трамп всё ещё не выступил с официальным заявлением после объявления победы Байдена, но в течение четырёх дней подсчёта голосов он не раз давал обещания бороться за свою победу через суды.

Трамп добился пересчёта голосов в штате Джорджия, где кандидатов разделили десятые доли процента, его команда собирается добиваться подобного и в штате Висконсин.

Трамп также заявлял о нарушениях на выборах, однако ни одно из своих заявлений он так и не подкрепил доказательствами.

После окончательного утверждения выборов, Джо Байден и Камала Харрис вступят в свои новые должности в январе 2021 года.