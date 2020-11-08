Минздрав сообщил о смерти еще пяти пациентов от осложнений из-за коронавируса.

За минувшие сутки не стало трех человек в Бишкеке, один пациент скончался в Таласской области. Еще один умер в Ошской.

Новых зараженных много — 515 человек за сутки. Больше всего новых зараженных в Джалал-Абадской области — их там 133.

Потом идет Бишкек с 107 новыми зараженными. В Ошской области и Оше — 52 и 43 новых зараженных.

В Чуйской области коронавирус подтвердили у 60 человек, а в Баткенской у 54. В Иссык-Кульской области вирус подтвердили у 45 человек.

В Таласской области вирус подтвердили у 20 человек, а в Нарынской у 1.

Есть среди новых зараженных и медики — вирус подтвердили у семи человек. Три медика заразились в Джалал-Абадской области, по двое зараженных медработника в Чуйской и Иссык-Кульской областях.

Выздоровели и были выписаны из больниц 546 человек, в том числе два медика. За все время пандемии зафиксировано 62 819 случаев заражения.

По статистике минздрава за весь период пандемии скончались 1177 человек, но ранее ведомство убрало из списка более 400 человек, у которых были сопутствующие болезни. Фактически скончавшихся может быть много больше. А вице-премьер Эльвира Сурабалдиева на заседании парламента заявила, что иногда смерти не попадают в статистику из-за отсутсвия документов от патологоанатомов.