После того, как был снесен забор Белого дома, по территории у здания гуляют люди.

6 ноября был снесен забор Белого дома и территория стала доступна для прогулок людей, как было в 80-х, когда здание построили.

В день демонтажа забора и.о. мэра Балбак Тулобаев пообещал облагородить территорию для горожан, объяснив, что они смогут гулять у дверей Белого дома. В здании теперь будут заседать только депутаты — так решил Садыр Жапаров, премьер и и.о. президента.

Забор снесли по инициативе спикера парламента Таланта Мамытова, которого в 2012 году судили за попытку захвата власти — тогда он со своими соратниками Камчыбеком Ташиевым и Садыром Жапаровым пытался перелезть через этот забор. В 2020 году, после прихода Жапарова к власти, обвинения сняли со всех троих.

Но не только Мамытов предлагал снести забор у Белого дома. В 2012 году после суда над Жапаровым, Ташиевым и Мамытовым депутатка Жылдызкан Жолдошева предложила снести ограду Белого дома. В 2013 году то же самое предложил депутат Курмантай Абдиев — сделал он это на суде над Жапаровым, Ташиевым и Мамытовым.

В 2014 году снести забор предложил депутат Турсунбай Бакир уулу. В последний раз инициативу по сносу забора выдвинул Жоошбек Коеналиев, провозгласивший себя мэром Бишкека после начала политического кризиса и отмены итогов голосования 2020 года.