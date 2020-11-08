Ведущий специалист Управления школьного и внешкольного образования Минобразования Айнура Кусеинова в эфире телеканала «Ала-Тоо 24» заявила, что родители, которые не хотят отпускать своих детей в школу, будут сами обучать детей.

«Если родители категорически против того, чтобы ребенок посещал школу, родители заключат договор со школой, где будут прописаны обязанности и школы, и родителей. В таком случае ответственность за обучение ребенка несут родители», — рассказала Кусеинова.

По ее словам, учителя будут давать задания, которые родители вместе с ребенком должны делать и отправлять преподавателям. А они, в свою очередь, будут выходить несколько раз в неделю на обратную связь.

По ее словам, переход на реальный режим обучения необходим.

«Все организации, кроме школ и детских садов, работают. Дети встречаются с друзьями, общаются, гуляют. В основном родители на работе, а дети остаются без присмотра. Если дети вернутся в школы, по крайней мере учителя будут проводить воспитательную работу, классные часы и минутку здоровья для того, чтобы объяснять, как нужно правильно соблюдать санитарные нормы, как правильно носить маску и создавать условия, чтобы они часто мыли руки», — считает специалистка.

Школы перешли на дистанционное обучение в марте 2020 года, когда во всем мире, в том числе и в Кыргызстане началась пандемия коронавируса.

Весной министерство образования разработало специальную программу, по которой должны были обучаться школьники. Однако, такая методика обучения выявила много недостатков.

Родители жаловались, что обучающий видеоматериал, разработанный ведомством не понятен для школьников, сайты и мобильные приложения с учебной программой плохо или вовсе не работали. В регионах ситуация намного сложнее. У детей не было возможности обучаться из-за отсутствия необходимых гаджетов и интернета.

Несмотря на все проблемы власти продлили дистанционное обучение еще на первую четверть нового учебного года, так как эпидемиологическая ситуация в стране все еще оставалась напряженной.