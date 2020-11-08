В Бишкеке 8 ноября прошел марш за отмену поправок в Конституцию Кыргызстана, продвигаемых и.о. президента Садыром Жапаровым.

Марш начался у железнодорожного вокзала и закончился на центральной площади Ала-Тоо.

Один из организаторов — гражданский активист Улан Үсөйүн — рассказал журналисту «Клоопа» , что участники марша выступают за то, чтобы выборы в Жогорку Кенеш состоялись в декабре, так как срок депутатов 6 созыва уже истек.

Также собравшиеся выступают за снижение избирательного порога на парламентских выборах до 3%.

Лидер партии «Реформа» Клара Сооронкулова тоже приняла участие в мирном марше. Она заявила, что все решения, которые сейчас принимает Жогорку Кенеш нелегитимны. По ее словам, депутаты принимают законы пачками, даже не изучив их.

Сооронкулова заявила, что, в случае, если все же проект поправок в Конституцию будет вынесен на референдум, то она будет агитировать людей не голосовать за поправки.

По словам участников, они планируют выходить на марш каждое воскресенье.