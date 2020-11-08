В УВД Джалал-Абадской области сообщили, что 6 ноября в парке имени Токтогула аттракцион «Молоток» ударил пробегающего мимо ребенка. Мальчик скончался от полученных травм.

В УВД уточнили, что территория аттракциона не была ограждена. Данный факт зарегистрировали в ЕРПП и начато досудебное производство по статье «Создание опасности для потребителей».

В Кыргызстане уже были трагедии в парке аттракционов. В 2017 году в парке аттракционов в Оше рухнула карусель. Восемь человек пострадали. Тогда УВД возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил техник безопасности».

Трагедия в Оше стала причиной проверки парков по всей стране. В том же году закрыли парки аттракционов в Сулюкте и Баткене — они не ремонтировались 20 лет. Также были закрыты аттракционы в бишкекских парках «Асанбай» и «Ататюрк».