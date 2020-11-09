Лидер фракции «Кыргызстан» Куванычбек Конгантиев на своей странице в фейсбуке рассказал, что депутаты Бишкекского горкенеша (БГК) не могут собраться для заседания, несмотря на все общественно-политические события в столице.

«Бишкекский городской кенеш молчит, как будто бы и нет у нас кенеша. А все дело в том, что горкенеш не может собраться то ли из-за намеренных, то ли из-за безответственных действий некоторых коллег», — написал Конгантиев.

Депутат также приложил свои письма на имя председателя БГК Жаныбека Абирова, в которых просил созвать внеочередное заседание. Конгантиев отметил, что ни на одно из своих писем он не получил ответа.

Конгантиев считает, что заседание депутатов нужно собрать для рассмотрения вопросов по поддержке малого и среднего бизнеса.

По его словам, столичная мэрия расторгает договоры с арендаторами, которые не оплатили аренду за 2020 год.

Конгантиев считает, что действия мэрии негативно влияют на малый и средний бизнес. Депутат предложил провести заседание, чтобы приостановить расторжения договоров с бизнесменами и сделать перерасчет за время изоляции из-за пандемии.

Вместе с этим депутат предлагает рассмотреть вопрос готовности города ко второй волне заражений коронавирусом.

Кадровые перестановки в мэрии столицы

В Кыргызстане начался политический кризис после выборов в парламент, итоги которых отменили из-за недовольства населения. В мэрии Бишкека, как и во многих госструктурах, произошли кадровые перестановки.

После беспорядков 5 и 6 октября со своего поста ушел мэр столицы Азиз Суракматов. И.о. мэра стал экс-депутат Нариман Тюлеев, которого назначили на пост первого вице-мэра. Однако возвращение Тюлеева в мэрию не устроило горожан, вышедших на митинг с требованием его отставки.

В итоге Тюлеев ушел в отставку и.о. мэра столицы стал Балбак Тулобаев — он ранее занимал должность полпреда Иссык-Кульской области.

С приходом Тулобаев перестановки в муниципалитете не прекратились. В свой первый рабочий день Тулобаев уволил двух вице-мэров — Викторию Мозгачеву и Алымбека Абдылдаева.

Позже Мозгачева рассказала журналистам, что ей пришлось уволится со своего поста из-за угроз Тулобаева. Вместе с вице-мэрами Тулобаев уволил и советницу мэра Гулю Алмабетову.