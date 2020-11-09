В Кара-Суйском районе Ошской области 6 октября задержаны двое мужчин, которых подозревают в разбойном нападении и завладении более 5,5 млн сомов. Об этом «Клоопу» сообщил пресс-секретарь УВД Ошской области Женишбек Аширбаев.

По его данным, на 41-летнего мужчину, занимающимся обменом валют, напали вечером 20 октября в селе Толойкон Кара-Суйского района. Неизвестные люди на двух автомашинах «ВАЗ» столкнулись с машиной марки «Дэу-Матиз», в которой находился мужчина.

Пресс-служба пишет, что из одной машины вышли трое неизвестных в медицинских масках и угрожали валютчику огнестрельным оружием. Так они забрали у него 5 млн 186 тысяч сомов, $2 500 и 130 тысяч российских рублей и скрылись с места преступления.

Этот факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Разбой с применением оружия» Уголовного кодекса, начато досудебное производство.

Милиция задержала 36-летнего жителя Алайского района и 29-летнего мужчину из Иссык-Кульской области. Сейчас они находятся в ИВС Кара-Суйского района. Оперативники разыскивают других участников преступления.