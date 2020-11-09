Вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаев на своей странице в фейсбук сообщила, что мэрия столицы решила не проводить новогоднего салюта и не покупать новых декораций для украшения столицы.

«Все сэкономленные средства пойдут на подарки малоимущим семьям с детьми с ограниченными возможностями, а также нашим ветеранам», — пояснила Чыныбаева.

Чыныбаева также призвала горожан поздравить всех, кто нуждается во внимании и поддержке.

Столичная мэрия не в первый раз отказывается от салюта в честь праздников. 9 мая мэрия сообщила, что салют ко Дню победы не будут проводить для экономии средств в период пандемии коронавируса.

Тогда салют все же провели, но на средства Генерального штаба, а не за счет столичной мэрии.

При этом, салют в честь Дня независимости все же провели, несмотря на резкий рост дефицита бюджета из-за пандемии коронавируса. Тогда на это мэрия потратила 2 млн 700 тыс сомов.

С августа дефицит бюджета страны только увеличился. На это повлияли не только пандемия коронавируса, но и политическая ситуация в стране после парламентских выборов 4 октября, итоги которых ЦИК отменила.

При этом Кыргызстан ждут досрочные выборы президента, конституционная реформа и повторные выборы в парламент. На все эти мероприятия нужны сотни миллионов сомов.