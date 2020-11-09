И.о. президента и премьер-министр Садыр Жапаров заявил, что ездит по областям Кыргызстана, чтобы увидеть реальное положение дел на местах и готов услышать «горькую правду». Он сказал об этом во время встречи с населением Нарынской области во время официального визита.

«Голос народа никогда не доходит до властей, он сильно искажается и порой властьимущие даже не знают, что происходит у них под носом. Я приехал услышать голос каждого гражданина, увидеть, чем живет наш народ, какие у него проблемы. Я хочу вернуть доверие народа к органам государственный власти», — сказал Жапаров.

И.о. президента пообещал приложить все усилия для решения проблем нарынчан. В частности, они попросили Жапарова снизить стоимость электроэнергии, улучшить инфраструктуру региона, решить вопросы по трансформации земель и социальные проблемы.

Жапаров поручил госорганам рассмотреть «каждую проблему» и принять меры по ее решению в кратчайшие сроки.

Во время своей второй официальной поездки в область Жапаров посетил Верхне-Нарынский каскад ГЭС и образовательный комплекс «Билим Булагы».

Он ознакомился с ходом судебных разбирательств вокруг Верхне-Нарынского каскада ГЭС и поручил госорганам ускорить передачу на баланс государства комплекса «Билим Булагы».

Вояж Жапарова по регионам перед выборами президента

Жапаров уже посещал Нарынскую область 25 октября, где заложил капсулу социальной деревни в селе Мантыш – это был его первый официальный визит после назначения премьер-министром. Именно во время этой поездки он заявил, что собирается баллотироваться в президенты.

Кроме Нарынской области, за месяц пребывания у власти Жапаров уже посетил Ошскую, Баткенскую и Джалал-Абадскую области. В каждой области Жапаров проводил массовые встречи с местными жителями, на которых собирались сотни человек.

На официальных фотографиях видно, что на встречах не соблюдались санитарные нормы, однако пресс-служба Жапарова заявила, что мероприятия с населением проводились с соблюдением всех санитарно-гигиенических правил.

Новоизбранный спикер парламента и соратник Жапарова Талант Мамытов 4 октября сказал, что несмотря на запрет массовых собраний, люди приходили на эти встречи по своему желанию.

При этом, минздрав заявил, что последний всплеск заражений коронавирусом в Кыргызстане напрямую связан с политическими событиями в стране – митингами и агитацией перед выборами в парламент.

Досрочные выборы президента пройдут 10 января 2021 года. Для того, чтобы стать кандидатом в президенты Жапарову нужно будет сдать все полномочия – главы кабмина и страны. Вояж Жапарова по регионам страны выглядит, как неофициальная предвыборная агитация.

Предвыборная гонка кандидатов в президенты начинается 15 декабря. На 9 ноября в ЦИК заявление о самовыдвижении на пост главы страны подали девять человек.