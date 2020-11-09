Экс-депутат и общественный деятель Садык Шер-Нияз собирается участвовать в досрочных президентских выборах 10 января. Он заявил об этом 9 ноября на своей странице в фейсбуке через видеообращение к кыргызстанцам.

«Может, для меня было бы более комфортно заниматься тем, что я люблю, как общественному деятелю. Но когда страна на грани чего-то ужасного, я не могу стоять в стороне и наблюдать, будто это меня не касается. Да, я буду бороться. Да, мне будет нелегко», — сказал Шер-Нияз.

Экс-депутат подчеркнул, что для победы на выборах нужны огромные средства, которых у него нет, а ему будет противостоять «налаженная система админресурса».

«Но идеи вечны, а интересы меняются. Сегодня я вижу, что мы также идем по той же дорожке, по которой мы шли все эти 30 лет. Все те же интересы продажных политиков, которые за теплые места готовы выбросить свои идеи на помойку. Те, которые меняли партии, как перчатки, столпились опять у кормушки», — заявил режиссер.

Шер-Нияз отметил, что «бедный, но гордый» Кыргызстан — не кормушка, а все граждане должны вместе отстоять страну, в которой «есть место для инакомыслия и демократии».

«[Кыргызстан] — страна, где не голосуют за одного спикера без возражений, а потом через две недели так же оптом голосуют за другого, потому что кто-то сверху сказал, что так нужно поступить», — считает экс-депутат.

Политик призвал поддержать его тех, кто болеет за парламентаризм, как за «основу свободной страны».

«Свобода, справедливость, образование — вот мой девиз к участию в будущей президентской гонке. Парламентаризм — это основа свободы. Справедливость — это кардинальная реформа судебной системы, где районный судья должен быть выше президента, депутатов и всех других вместе взятых», — рассказал Шер-Нияз.

По его мнению, образование — наиглавнейшее направление, где можно достичь высоких результатов, «если захотеть». Экс-депутат сказал, что рассказать подробнее о своей предвыборной программе у него еще будет время.

«Дорогой гражданин, дорогой кыргызстанец, не сиди, сложа руки. Не думай, что за тебя все решили. Ты — сила, а если нам объединиться, мы можем превратиться в мощное, великое течение, перед которым никакая преграда не устоит», — заключил свое обращение Шер-Нияз.

Курултай вместо парламента

Экс-депутат шестого созыва от фракции «Ата Мекен» Садык Шер-Нияз упомянул в своей речи «отстаивание парламентаризма, как основы свободы самовыражения политиков».

Нынешний и.о. президента и премьер-министр Садыр Жапаров считает, что Кыргызстан «слишком рано перешел к парламентской системе правления» и предлагает ввести вместо него курултай. Для этого потребуется внести поправки в действующую Конституцию.

На встрече с кыргызстанцами в Нарынской области 9 ноября Жапаров пообещал, что проект нового главного закона вынесут на обсуждение в течение 10 дней. В нем, кроме введения курултая, он предлагает перейти на президентскую форму правления, а также выбирать депутатов в парламент по мажоритарной и партийным системам одновременно.

Садык Шер-Нияз — экс-министр культуры и информации. Он в 2010 пять месяцев был министром культуры и информации, а в 2011-2015 годах возглавлял союз кинематографистов Кыргызстана. В 2014 году он во главе своей киностудии «Айтыш Фильм» снял биографическую картину о предводительнице алайских кыргызов Курманжан Датке.

В 2015 году он был избран депутатом от фракции «Ата Мекен» и сдал свой мандат в пользу лидера фракции Омурбека Текебаева 13 октября 2020 года.