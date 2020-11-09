И.о. президента Садыр Жапаров во время поездки в Нарынскую область пообещал, что ограничения на энергопотребление для ее жителей могут снять весной 2021 года.

«Скажу сразу, что решение будет принято не сейчас, не этой зимой. Предлагают снять ограничения весной следующего года. Конечно, можно было бы и сейчас. Но народ есть народ. Озвучиваются предположения, что в таком случае население сразу же перейдет от использования угля для отопления на электроэнергию. Это приведет к аварийным ситуациям на трансформаторных подстанциях, к выходу из строя ЛЭП», — заявил он.

Сейчас в Нарынской области жители платят 77 тыйынов за один киловатт-час по социально-ориентированному тарифу. Как и у других жителей высокогорья и отдаленных регионов, их лимит энергопотребления по этой цене — до 1000 киловатт-часов электроэнергии. Если они превышают лимит, то платят уже по 2,6 сомов за каждый киловатт-час.

Похожие ограничения действуют и для остальных жителей страны — кыргызстанцы платят 77 тыйынов за один киловатт-час использованной электроэнергии. После преодоления лимита в 700 киловатт-часов жители платят уже по 2,6 сомов за каждый киловатт-час.

По данным Нацэнергохолдинга, в последние годы население Нарынской области просит увеличить льготный лимит на электроэнергию до 1500-2000 киловатт-часов. В основном эти вопросы поднимаются в зимнее время, так как в области очень холодные зимы и население использует электричество для отопления. Соответственно, жителям приходится выплачивать большие суммы за использованное электричество.

При этом в Нацэнергохолдинге подчеркивают, что тариф в 77 тыйынов — убыточный, так как себестоимость 1 киловатт-часа электроэнергии составляет 1,69 сомов. Также в компании заявляют, что только 7,6% жителей Нарынской области превысили лимит в 700 кВтч летом и 1000 кВтч зимой в 2018 году.

Нехватка электроэнергии в Кыргызстане

В этом году Кыргызстан вынужден приобретать у Казахстана электроэнергию, потому что в Токтогульском водохранилище мало воды. Как сообщил на заседании парламента вице-премьер-министр Равшан Сабиров, вместо 19,5 млрд кубометров воды там сейчас всего лишь 14,7 млрд кубометров.

«Согласно распоряжению правительства, был произведен обмен с Казахстаном на 300 млн кВт/ч электроэнергии. Кроме того, было принято решение импортировать из Казахстана до конца 2020 года 500 млн кВт/ч по цене 2,4 цента за киловатт-час», — сказал он.

В августе 2020 года о том, что республика столкнется с нехваткой электричества говорил экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. На тот момент Кыргызстану не хватало в Токтогульском водохранилище 2,4 млрд кубометров воды. При этом власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. Нехватку воды в водохранилище власти связывали с периодом маловодья, который будет продолжаться несколько лет.