И.о. президента Садыр Жапаров на открытии многоквартирного дома для силовиков Нарынской области заявил, что рассмотрит вопрос о повышении зарплаты милиционерам. Он считает, что именно низкая зарплата сотрудников милиции — причина коррупции в силовых структурах.

«Конечно, в организации, где низкая зарплата, будет коррупция. Нужно кормить семьи, обеспечивать детей, одевать, обучать. Ваших зарплат на все это не хватит. Но вы терпели в течение 30 лет. Прошу вас потерпеть еще год-полтора года и поработать с нынешними зарплатами, как говорится потуже затяните пояса», — сказал Жапаров.

Он также сообщил о планах обеспечить каждого сотрудника правоохранительных органов собственным жильём.

«Мы надеемся, что придем к этому. Мы начали работать месяц назад — у нас уже есть планы, как достичь всего. Необходима ваша помощь в обеспечении законности, справедливости, порядка и искоренении коррупции», — отметил Жапаров.

Проведём реформы и поменяем законодательство

Жапаров считает, что в Кыргызстане нужно изменить действующее законодательство, согласно которому граждан лишают свободы за совершение мелкого преступления.

«Людей нужно привлекать к ответственности путём наложения штрафов и проведения воспитательных мероприятий. […] В тюрьме должны сидеть настоящие преступники, а тех, кто совершил мелкие преступления, к примеру, на бытовой почве, сажать не нужно», — сказал Жапаров.

Он отметил, что на их содержание в местах лишения свободы государство тратит большие деньги из госбюджета.

«Идут миллионы на их содержание. Приведу один простой пример — в маршрутке украли телефон стоимостью 2 тысячи сомов. За это гражданина осудили на 8 лет. Пять лет он уже отсидел, ещё осталось три года. За эти 5 лет государство потратило на его содержание примерно 500 тысяч сомов. Это трёхразовое питание, одежда и другие средства», — сказал Жапаров.

По его словам, государство может получить дополнительные средства в госбюджет, если вместо лишения свободы такие правонарушители будут выплачивать штраф.

«К примеру, разделить сумму штрафа на год или два и обязать осуществлять ежемесячный платеж. Тогда будет польза для госказны. Мы не будем содержать их за счёт народных денег. Наоборот, такие преступники будут приносить пользу государству. Мы будем проводить такие реформы», — заявил Жапаров.

Вояж Жапарова по регионам перед выборами президента

И.о. президента и премьер-министр Садыр Жапаров уже второй раз посещает Нарынскую область во время своего рабочего визита по областям Кыргызстана. В этот раз он приехал, чтобы посетить Верхне-Нарынский каскад ГЭС и побывать на открытии многоквартирного дома для силовиков.

Ранее он заложил капсулу социальной деревни в селе Мантыш – это был его первый официальный визит после назначения премьер-министром. Именно во время этой поездки он заявил, что собирается баллотироваться в президенты.

Кроме Нарынской области, за месяц пребывания у власти Жапаров уже посетил Ошскую, Баткенскую и Джалал-Абадскую области. В каждой области Жапаров проводил массовые встречи с местными жителями, на которых собирались сотни человек.

Досрочные выборы президента пройдут 10 января 2021 года. Для того, чтобы стать кандидатом в президенты Жапарову нужно будет сдать все полномочия – главы кабмина и страны. Вояж Жапарова по регионам страны выглядит, как неофициальная предвыборная агитация.

Предвыборная гонка кандидатов в президенты начинается 15 декабря. На 9 ноября в ЦИК заявление о самовыдвижении на пост главы страны подали девять человек.