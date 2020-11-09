Кандидат в президенты Кыргызстана на досрочных выборах Таалатбек Масадыков снимает свою кандидатуру с гонки. Об этом он заявил в видеообращении на своем YouTube-канале.

Масадыков считает, что происходящие политические процессы незаконны.

«После того, как выборы в парламент признали несостоявшимися, по Конституции должны были пройти повторные парламентские выборы. И только потом должны были пройти досрочные выборы президента», — напомнил он.

Сейчас же этот порядок нарушен и он не хочет участвовать в незаконном политическом процессе.

Масадыков стал уже вторым кандидатом, резко отказавшимся от борьбы за пост президента. До этого о своем отказе участия в выборах в пользу кандидатуры и.о. президента Садыра Жапарова заявил экс-премьер Омурбек Бабанов.

Досрочные президентские выборы-2021

Центральная избирательная комиссия назначила выборы президента на 10 января 2021 года. По ее данным, ранее документы для участия в президентских выборах подали девять человек.

Еще два человека заявили о своем участии, но еще не подали документов в ЦИК. Это глава партии «Реформа» Клара Сооронкулова и и.о.президента, премьер Садыр Жапаров.

К досрочным выборам президента привел политический кризис 5 октября, когда тысячи недовольных результатами выборов вы парламент вышли на митинги по всей стране. В ночь на 6 октября начались беспорядки, протестующие захватили Белый дом и освободили некоторых политиков, среди которых был и осужденный за захват заложника на 10 лет экс-депутат Садыр Жапаров.

После освобождения сторонники Жапарова начали требовать для своего лидера кресла премьера или президента. И добились своего: сначала Жапарова легитимизировали как премьера. Для этого его кандидатуру дважды выдвигал ряд депутатов, но с нарушениями Конституции. В третий раз процедуру выполнили по закону, но некоторые нардепы говорили об угрозах и запугивании.

Позже сторонники Садыра Жапарова добились и отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Они путем угроз настояли и на том, чтобы спикер Канатбек Исаев, который должен был исполнять полномочия президента до выборов нового президента, отдал их Жапарову.

ЦИК из-за политической обстановки отменила итоги голосования выборов в парламент и назначила повторные на 20 декабря. Однако ряд депутатов Жогорку Кенеша шестого созыва инициировали и одобрили законопроект, который предусматривает проведение конституционной реформы и перенос парламентских выборов на 4-6 месяцев.

И.о. президента Садыр Жапаров подписал этот закон, однако до сих пор неизвестно, когда пройдут повторные парламентские выборы. Сначала власти планируют провести референдум, на котором граждане должны выбрать парламентскую или президентскую форму правления.



Жапаров оправдывает перенос выборов «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу. Юристы же считают, что перенос парламентских выборов нарушает Конституцию и выталкивает Кыргызстан из правового поля навстречу кризису.