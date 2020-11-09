Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане зафиксирован 571 случай инфицирования коронавирусом.

Бишкек — 154;

Ошская область — 86;

Чуйская область — 78;

Джалал-Абадская область — 77;

Баткенская область — 56;

город Ош — 52;

Иссык-Кульская область — 47;

Таласская область — 20;

Нарынская область — 1.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 63 390 случаев заражения коронавирусом.

Выписались с выздоровлением за сутки по всему Кыргызстану 406 человек:

Бишкек — 145;

Баткенская область — 66;

Чуйская область — 64;

Джалал-Абадская область — 58;

Ошская область — 34;

Иссык-Кульская область — 21;

город Ош — 15;

Нарынская область — 3.

Всего за весь период пандемии выздоровели 54 358 человек.

За сутки зафиксировано два заражения среди медиков — по одному в Чуйской и Иссык-Кульской области. При этом из домашней самоизоляции и стационаров страны за минувшие сутки выписались с выздоровлением 14 медработников.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане COVID-19 диагностировали у 3 649 медиков, из них выздоровели 3 436 медработников.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 5 человек: трое в Таласской области и по одному в Бишкеке и Баткенской области. За всю пандемию от последствий COVID-19 в стране умерли 1 182 человека.

По данным штаба, сейчас в больницах Кыргызстана от осложнений коронавируса лечатся 3 457 человек, а на амбулаторном лечении находятся 3 737 человек.