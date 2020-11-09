1 min read

Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане зафиксирован 571 случай инфицирования коронавирусом.

  • Бишкек — 154;
  • Ошская область — 86;
  • Чуйская область — 78;
  • Джалал-Абадская область — 77;
  • Баткенская область — 56;
  • город Ош — 52;
  • Иссык-Кульская область — 47;
  • Таласская область — 20;
  • Нарынская область — 1.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 63 390 случаев заражения коронавирусом.

Выписались с выздоровлением за сутки по всему Кыргызстану 406 человек:

  • Бишкек — 145;
  • Баткенская область — 66;
  • Чуйская область — 64;
  • Джалал-Абадская область — 58;
  • Ошская область — 34;
  • Иссык-Кульская область — 21;
  • город Ош — 15;
  • Нарынская область — 3.

Всего за весь период пандемии выздоровели 54 358 человек.

За сутки зафиксировано два заражения среди медиков — по одному в Чуйской и Иссык-Кульской области. При этом из домашней самоизоляции и стационаров страны за минувшие сутки выписались с выздоровлением 14 медработников.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане COVID-19 диагностировали у 3 649 медиков, из них выздоровели 3 436 медработников.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 5 человек: трое в Таласской области и по одному в Бишкеке и Баткенской области. За всю пандемию от последствий COVID-19 в стране умерли 1 182 человека.

По данным штаба, сейчас в больницах Кыргызстана от осложнений коронавируса лечатся 3 457 человек, а на амбулаторном лечении находятся 3 737 человек.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА